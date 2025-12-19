Presepi d'Italia: fra antiche tradizioni e originalità

Paese che vai, presepe che trovi. Allestire scene della Natività, sia con piccole statue di terracotta, legno o altri materiali, sia affidando a interpreti reali e viventi l’interpretazione dei diversi personaggi, è una consuetudine inaugurata da San Francesco, il quale nella notte di Natale del 1223 ricostruì la scena della nascita di Gesù a Greccio, vicino a Rieti, in una grotta che ricordava quella di Betlemme. L’Italia quindi è terra di presepi per sua stessa natura: ne ricordiamo quindi alcuni, tra i più particolari, per entrare meglio nello spirito delle Feste.