Viaggi
Italia
© Ufficio stampa | Agrigento: la Ferrovia dei Templi 
Ferrovie magiche

In tutta Italia: in treno sui binari del foliage

L’autunno da ammirare dal finestrino: gli scorci e i profumi più belli

31 Ott 2025 - 12:39
I colori caldi dell’autunno invogliano a mettersi in viaggio su vecchi convogli ferroviari, che proprio in questo periodo sono attivi in corse speciali lungo itinerari immersi nel foliage e nelle prime imbiancate autunnali.

treno
foliage