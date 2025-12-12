Logo Tgcom24
Viaggi
Italia
© Istockphoto |  Vipiteno, Bolzano
Italia magica

Dieci villaggi del Natale, belli come un presepe

Scenari che sembrano una cartolina natalizia, tra luci e magiche atmosfere

12 Dic 2025 - 06:00
10 foto

In Italia ce ne sono moltissimi: sono i borghi-presepe, piccoli villaggi dall'atmosfera suggestiva, in cui lo spirito natalizio riempie l'aria e riveste strade, vicoli e piazzette.