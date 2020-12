Emilia Romagna: presepi che si specchiano sull’acqua

Presepi in montagna, nelle strade, nelle chiese, e nelle case: e anche in riva al mare come in questi ameni luoghi dell’ Emilia Romagna . Come a Cesenatico , una delle capitali dell’estate italiana, oppure a Comacchio , bellissima cittadina che sorge sul delta del Po .

Cesenatico - Oltre 50 statue d’autore collocate sulle antiche barche del museo galleggiante nel porto canale leonardesco. Nel corso degli anni se ne sono aggiunte altre che rappresentano personaggi e scorci di vita della marineria locale: il burattinaio con il suo teatrino, i pescatori, la piadinaia, il suonatore di fisarmonica, gli angeli e l’ultima, in ordine di tempo, la figura di un marinaio collocata sulla prua del trabaccolo, per un totale di oltre cinquanta soggetti. I volti, le mani, i piedi e tutte le parti esposte delle statue sono scolpiti in legno di cirmolo. Fino alla fine di gennaio.





Comacchio - Dalla città fino alla costa questo il motto che accompagna le iniziative natalizie di questa splendida cittadina: una scia di luce che dal centro storico si dipanerà fino a Porto Garibaldi lungo le vie centrali, San Giuseppe con la sua piazza e Lido degli Estensi dalla rotonda di ingresso e lungo il centrale Viale Carducci. A Comacchio alcuni fra gli scorci più suggestivi riserveranno installazioni e allestimenti inattesi con barche e tradizionali attrezzi di Valle: in Piazzetta Trepponti, la porta d'ingresso al centro storico, accanto alla Torre Civica, il crocevia della città. E ancora: in Piazza XX settembre, con la sua piazza del Duomo e in Corso Mazzini nell'area del Loggiato dei Cappuccini, adiacente alla Manifattura dei Marinati. Bolaghe illuminate, barche e reti costituiranno il linguaggio espressivo, fra tradizione e modernità.



I ponti-presepe - Non solo i tanti ponti della città saranno sfondo di presepi sull’acqua: Trepponti, tra via Pescheria e piazzale Luca Danese, ma anche Ponte di Borgo, Ponte degli Sbirri, Ponte San Pietro, Ponte dei Sisti, Ponte dei Geromiti, Ponte Pasqualone, Ponte del Teatro, Ponte del Carmine, Imbarcazione Comacina, Ponte di Borgo, tra piazzetta Trepponti e Via Muratori. Anche nella Concattedrale di Comacchio si potrà ammirare il presepe storico napoletano e comacchiese, e altri presepi scenografici saranno visitabili in tutte le chiese del territorio.





Per maggiori informazioni: www.turismocomacchio.it