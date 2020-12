Il Natale illumina Trento: c'è anche il mercatino virtuale

Per chi ama lo shopping natalizio ecco allora “Il Mercatino di Natale a casa tua”, una vetrina virtuale per curiosare tra i prodotti della tradizione: un po’ come se fossimo a spasso tra le piazze di Trento. Entrando nella sezione del sito sembrerà di curiosare tra le bancarelle del Mercatino di Natale, si potranno osservare i prodotti, leggerne le caratteristiche e scegliere i propri regali.



Trento by Night - Per godere appieno dell’innovativa illuminazione natalizia della città, è stata organizzata per la prima volta “Trento by Night”. Accompagnati da una guida esperta si va alla scoperta della storia e dei segreti della città, avvolti dall'atmosfera magica delle luci di Natale, in totale sicurezza. I tour, riservati a un massimo di 25 persone, si tengono venerdì l' 11 e ol 18 dicembre dalle 17 alle 19. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione.



Musei e Buonconsiglio sempre connessi - In questo periodo di incertezza e chiusure, i luoghi della cultura si sono attrezzati per essere sempre connessi e in questo modo vicini al loro pubblico. È il caso ad esempio del Muse, il Museo delle Scienze di Trento che, oltre a mantenere il contatto attraverso i social, organizza eventi online gratuiti da seguire in streaming o rivedere in un secondo momento. Buoncosiglio a domicilio è l’interessante iniziativa del Castello del Buonconsiglio, un format del museo girato per raccontare con brevi video il Castello, con nuovi contributi ogni settimana. Sono sono aperti anche i giardini illuminati del Castello del Buonconsiglio. Webinar aperti a tutti vengono organizzati anche dal Museo Diocesano Tridentino, con continui aggiornamenti su attività, visite guidate e mostre, anche di rilievo internazionale come nel caso del Museo della Quarantena.



Visite guidate - Visto il successo degli scorsi anni, continuano le visite guidate nel centro storico cittadino anche nel periodo natalizio. L’appuntamento è per il sabato alle ore 15 all’APT in piazza Dante, l’iniziativa è a pagamento e su prenotazione. Le guide competenti ed esperte permettono di scoprire curiosità e aneddoti sulla città e la sua storia millenaria, fatta di tradizione mitteleuropea e cultura italiana, le cui testimonianze sono perfettamente custodite, epoca dopo epoca, nei siti archeologici, nei musei d'eccellenza e nei palazzi del centro storico.



Canti alpini e luci sfavillanti - Eleganti e suggestive, le nuove luminarie che vestono di festa la città di Trento danno una sensazione di intimità e calore. Ed è proprio questo l’obiettivo: riscaldare il cuore di cittadini e turisti lungo il percorso del “Giro al Sass”, come i trentini chiamano la passeggiata del sabato pomeriggio nelle vie principali del centro. Qui l’installazione “Luci d’artista” prende ispirazione dai canti tradizionali di montagna trentini: i versi più famosi, “Quel mazzolin di fiori”, “Paganella” “Ndormenzete popin”, “La madonina”, si dispiegheranno rallegrando i cuori: ce n’è bisogno.



Per maggiori informazioni: www.discovertrento.it