Emilia e mercatini vintage: shopping a tutto campo

La mania per la ricerca dell’ oggetto unico e magari ricco di storia se non antica almeno vintage , trova una sua terra d’elezione in Emilia dove, soprattutto nel fine settimana, ci sono numerosi mercatini in cui si possono trovare vere e proprie chicche per un regalo importante oppure per abbellire la propria casa.

I patiti del vintage, dell’antiquariato e del modernariato hanno la possibilità di conoscere meglio – o di scovare per la prima volta – angoli inediti delle città di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e borghi della provincia che si animano all’improvviso, sotto le luci di un passato che continua a brillare.



Reggio Emilia - Ogni secondo sabato del mese, fatta eccezione per gennaio, luglio e agosto, il tradizionale mercatino Viaromantiquaria di Reggio Emilia invade l’incrocio tra via Roma e piazza Scapinelli con una debordante ed eterogenea collezione di articoli di arte e antiquariato, cose vecchie o usate, numismatica e filatelia, collezionismo, stampe e quadri antichi e simili.



Gualtieri - Ai patiti del riuso e delle grandi occasioni, basta aspettare un giorno e spostarsi nella piazza Bentivoglio di Gualtieri (RE), dove - ogni seconda domenica del mese – va in scena un ormai storico Mercatino dell’Antiquariato che raccoglie puntualmente un centinaio di espositori e un numero sempre crescente di acquirenti, animati dal desiderio di accaparrarsi autentici pezzi di storia, dai mobili ai giocattoli, fino agli utensili e alle locandine.



Guastalla - La statua di Ferrante Gonzaga, la Cattedrale di San Pietro e il Palazzo del Comune offrono invece il contesto che ogni terza domenica del mese – a esclusione di gennaio e agosto – incornicia il Mercatino dell’Antiquariato di Guastalla (RE). Quella che si offre agli occhi dei visitatori è una ricca esposizione di stampe e libri antichi, dipinti e incisioni, manifesti, cartoline, francobolli, riviste, manifesti, fumetti, banconote e monete rare.



Parma Mercanteinfiera - A Parma, la passione per l’antiquariato e il modernariato è cresciuta a dismisura conquistando le dimensioni di una vera e propria fiera, capace di chiamare a raccolta più di mille espositori da tutte le piazze antiquarie europee. Con i suoi due appuntamenti (in autunno e in primavera dal 2 al 20 marzo) Mercanteinfiera si rivolge a collezionisti, designer, esperti di fotografia, architetti e curiosi alla ricerca di pezzi unici o sorprendenti, salvati dall’oblio e rimessi in circolazione. Quello ospitato dalle Fiere di Parma è oggi considerato uno dei maggiori appuntamenti del settore e assembla uno scenario composito, a suo modo fantastico, risultato dell’accostamento tra stili diversi in una delle capitali della Food Valley.



Parma Artesauro e Fontanellato - Un sabato al mese, la tentazione per l’antico e per il moderno si sposta in città per dare vita ad Artesauro: animata da uno spirito vintage, via Nazario Sauro prende la forma di un piccolo borgo dominato dagli antiquari che propone agli avventori articoli di abbigliamento e oggettistica varia. Ogni terza domenica del mese, dalle 7.30 alle 18.30 si tiene il mercatino dell’antiquariato di Fontanellato (PR), a ingresso libero su seimila metri quadrati di piazza, vie e portici, si qualifica con oggettistica di spessore storico e d’arte con specifici banchi di espositori attorno alla Rocca Sanvitale e lungo i portici.



Piacenza - Il Mercato del tempo che fu riporta indietro le lancette degli orologi in piazzetta Plebiscito e nelle vie Sopramuro, San Donnino e Savini a Piacenza. Ogni secondo sabato del mese, stand e bancarelle che presentano soprattutto oggettistica e manufatti.



Cortemaggiore - La Mostra Mercato dell’Antiquariato e delle Cose d’altri tempi è un evento di culto che ogni prima domenica del mese porta nelle vie e nelle piazze del centro di Cortemaggiore (PC) oltre 200 espositori provenienti da ogni parte d’Italia. Tranne che a gennaio, d’estate come d’inverno, la ricchissima varietà di oggetti vintage, d’antiquariato e di modernariato, contribuisce dal 1988 a rendere ancora più interessante una visita nel piccolo borgo rinascimentale.



Per maggiori informazioni: www.visitemilia.com