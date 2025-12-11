Il magico Natale Disney è arrivato a Disneyland Paris

Nel cortile del Castello della Bella Addormentata nel Bosco, i visitatori possono incontrare Aurora e il principe Filippo, scambiando sorrisi e saluti che rendono il momento davvero indimenticabile. Ma la magia non si limita a loro: molti dei Personaggi Disney si vestono a festa, indossando costumi ispirati a Babbo Natale. Tra gli ospiti più amati che si uniscono alla celebrazione ci sono Stitch, Pippo, Cip e Ciop e persino Jack Skeletron, che regalano momenti di puro divertimento. In un posto magico all’interno del Parco Disneyland, i bambini possono confidare a Babbo Natale i loro desideri prima della sua grande partenza, mentre un ospite speciale condivide storie e momenti unici con tutti i presenti.

Il Natale a Disneyland Paris è il momento perfetto per entrare in una vera e propria favola. Ammirare le Principesse Disney nei loro abiti più eleganti mentre salutano gli ospiti con un valzer ai piedi del Castello della Bella Addormentata nel Bosco è un’esperienza unica. Una volta al giorno, Aurora, Cenerentola, Belle, Tiana, Jasmine, Rapunzel, Ariel e Biancaneve si esibiscono nel Disney Princesses Holiday Season Celebration, un ballo incantevole che aggiunge un tocco di magia in più all’atmosfera festiva. E la magia continua anche di sera: a Town Square, gli ospiti possono assistere alla cerimonia di illuminazione del grande albero di Natale, mentre le facciate di Main Street U.S.A. si accendono più volte durante la serata, avvolgendo tutti in un’atmosfera festosa e indimenticabile.