Il magico Natale Disney è arrivato a Disneyland Paris

La stagione de “Il Magico Natale Disney” è una delle tradizioni più suggestive di Disneyland Paris. Come ogni anno, l’immancabile albero di Natale viene decorato con splendidi e incantevoli addobbi, mentre su Main Street U.S.A. la neve cade più volte al giorno, rendendo l’atmosfera ancora più fiabesca. Tra le novità di quest’anno spicca la partecipazione ai festeggiamenti di Belle, direttamente dal film Disney “La Bella e la Bestia”. Non manca l’appuntamento a Town Square con la cerimonia di illuminazione del maestoso albero, animata da un coro che intona i più celebri canti della stagione, accompagnato da Topolino e dai suoi amici.
Tra gli eventi principali, torna la Sfavillante Parata Natalizia di Topolino, con carri che sfilano a ritmo delle più iconiche canzoni natalizie. Anche gli Hotel Disney si vestono a festa con decorazioni incantevoli: il Disneyland Hotel, in particolare, è sontuosamente allestito per regalare agli ospiti un’esperienza ancora più regale. Per completare la magia invernale, incantevoli chalet offfrono piatti deliziosi per chi desidera condividere un pasto conviviale con i propri cari. Durante tutta la stagione, inoltre, sarà possibile acquistare tanti souvenir natalizi, perfetti da mettere sotto l’albero di Natale.
DECORAZIONI E TANTI SPETTACOLI MAGICI - All’ingresso del Parco Disneyland, i visitatori vengono accolti da un maestoso albero di Natale alto 24 metri, decorato con oltre 1.000 addobbi scintillanti che catturano lo sguardo a ogni passo. Diverse volte al giorno, fiocchi di neve scendono dolcemente lungo Main Street U.S.A., accompagnati da allegre melodie festive, creando un’atmosfera magica che incanta grandi e piccini.
Nel cortile del Castello della Bella Addormentata nel Bosco, i visitatori possono incontrare Aurora e il principe Filippo, scambiando sorrisi e saluti che rendono il momento davvero indimenticabile. Ma la magia non si limita a loro: molti dei Personaggi Disney si vestono a festa, indossando costumi ispirati a Babbo Natale. Tra gli ospiti più amati che si uniscono alla celebrazione ci sono Stitch, Pippo, Cip e Ciop e persino Jack Skeletron, che regalano momenti di puro divertimento. In un posto magico all’interno del Parco Disneyland, i bambini possono confidare a Babbo Natale i loro desideri prima della sua grande partenza, mentre un ospite speciale condivide storie e momenti unici con tutti i presenti.
Il Natale a Disneyland Paris è il momento perfetto per entrare in una vera e propria favola. Ammirare le Principesse Disney nei loro abiti più eleganti mentre salutano gli ospiti con un valzer ai piedi del Castello della Bella Addormentata nel Bosco è un’esperienza unica. Una volta al giorno, Aurora, Cenerentola, Belle, Tiana, Jasmine, Rapunzel, Ariel e Biancaneve si esibiscono nel Disney Princesses Holiday Season Celebration, un ballo incantevole che aggiunge un tocco di magia in più all’atmosfera festiva. E la magia continua anche di sera: a Town Square, gli ospiti possono assistere alla cerimonia di illuminazione del grande albero di Natale, mentre le facciate di Main Street U.S.A. si accendono più volte durante la serata, avvolgendo tutti in un’atmosfera festosa e indimenticabile.
LA GRANDE PARATA - Tra gli eventi principali, torna la Sfavillante Parata Natalizia di Topolino, con carri che sfilano a ritmo delle più iconiche canzoni natalizie, più colorata e scintillante che mai. Con cinque spettacolari carri e le musiche più iconiche delle feste, Topolino, i suoi amici, le Principesse Disney e Babbo Natale sfilano lungo Main Street U.S.A., regalando sorrisi e stupore a tutti gli ospiti presenti. Al calar del sole, la parata si illumina, trasformando il Parco in un vero paese delle meraviglie natalizie. Tra gli spettacoli da non perdere, c’è anche “Let’s Sing Christmas!” al Teatro Videopolis, dove tutti possono cantare insieme a Topolino, Minnie e agli altri Personaggi Disney le più amate melodie natalizie.
HOTEL, RISTORANTI E SHOPPING - Anche gli Hotel Disney si vestono a festa con decorazioni incantevoli: il Disneyland Hotel, in particolare, è sontuosamente allestito per regalare agli ospiti un’esperienza ancora più regale. Per completare la magia invernale, incantevoli chalet offrono piatti deliziosi per chi desidera condividere un pasto conviviale con i propri cari. Una vasta gamma di specialità culinarie attende i più golosi nei ristoranti e nei bar di Disneyland Paris. Per una pausa golosa e confortante, sono disponibili in totale undici Chalet Gourmet. Sei di questi si trovano a La Place de Rémy e Rue de Paris nel Parco Walt Disney Studios, e cinque a Fantasyland nel Parco Disneyland. Inoltre, i ristoranti all’interno dei Parchi proporranno menù speciali che esaltano i sapori tradizionali delle feste.
Durante tutta la stagione, inoltre, è possibile acquistare tanti souvenir natalizi, perfetti da mettere sotto l’albero di Natale.