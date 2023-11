Il magico Natale di Disneyland Paris

è abbellita da ghirlande di agrifoglio e palline colorate, la neve che cade più volte al giorno. La gioia di grandi e piccini è assicurata dall'attesissima e Sfavillante Parata Natalizia di Topolino!, vincitrice del premio Brass Ring, con i suoi cinque carri che sfilano a ritmo delle musiche iconiche natalizie. E, per completare l'esperienza invernale, L'Hiver Gourmand e i suoi incantevoli chalet propongono una cucina deliziosa per condividere un pasto conviviale con i propri cari. Inoltre, gli Ospiti possono acquistare souvenir natalizi perfetti da mettere sotto l'albero di Natale.

Questa stagione promette una dose extra di magia grazie a momenti esclusivi come il compleanno di Topolino e Minnie, nuovi festeggiamenti come il decimo anniversario della franchise cinematografica Frozen e l'arrivo di Asha, il nuovo personaggio del film Disney Animation WISH. Inoltre, il 31 dicembre 2023, tutti gli ospiti di Disneyland Paris hanno l'opportunità di dare il benvenuto al Nuovo Anno in un ambiente magico e festoso fino all’una di notte.

Gli spettacoli iconici ricchi di Magia Natalizia - La Sfavillante Parata Natalizia di Topolino! torna con un'esplosione di colori, i suoi cinque eccezionali carri e le musiche delle feste. Topolino, i suoi amici e le Principesse Disney, insieme a Babbo Natale, ballano e sfilano lungo Main Street, U.S.A.! giorno e notte. Alle prime ombre della sera la Parata si illumina, aggiungendo splendore al più incantevole dei paesi delle meraviglie natalizie: quasi 100 artisti sul palco e dietro le quinte indossano i loro costumi più belli per esaltare l'atmosfera meravigliosa e festosa di questo spettacolo. Tra gli spettacoli da non perdere: "Let’s Sing Christmas!" in programma più volte al giorno al Teatro Videopolis: qui gli Ospiti possono intonare i tradizionali canti natalizi insieme a Topolino, Minnie, Paperino, Paperina e Pippo.

Anniversari e nuovi incontri magici - I personaggi Disney e Babbo Natale si uniscono ai festeggiamenti del Magico Natale Disney: alcuni di loro, tra cui Stitch, Pippo e i loro amici, sono vestiti a festa per scattare foto ricordo e firmare autografi insieme agli ospiti. Insieme a loro c'è anche Babbo Natale per incontrare grandi e piccini prima di partire per il suo lungo viaggio intorno al mondo per consegnare i regali.

Questa speciale stagione natalizia è ricca di festeggiamenti legati agli anniversari di alcuni celebri personaggi: un giorno molto speciale attende Topolino e Minnie, che hanno compiuto gli anni il 18 novembre scorso. Dal 27 novembre al 4 dicembre 2023 in occasione del decimo anniversario di "Frozen", Elsa, Anna, Olaf e Kristoff salutano gli ospiti che amano i "Caldi Abbracci." Con l’uscita nelle sale cinematografiche del film musicale "Disney Animation WISH", prevista per il 21 dicembre, la protagonista Asha è presente nel Parco Disneyland dal 29 novembre al 7 gennaio 2024: si tratta di un'occasione unica per posare al fianco di questa eroina tenace e coraggiosa, i cui sogni e le cui speranze sono così potenti da permetterle di collegarsi alle stelle e di far accadere cose meravigliose.

Qualche curiosità sul Magico Natale Disney a Disneyland Paris - La Sfavillante Parata Natalizia di Topolino comprende cinque carri alti più di sei metri; pesano tra le 12 e le 15 tonnellate. Nel 2021, per questa sfilata sono stati disegnati 380 costumi composti da oltre 3.000 accessori, 700 paia di scarpe e 90 ornamenti per capelli. Sono stati utilizzati 8 km di tessuto, con ricami e abbellimenti appositamente per questo progetto, al quale hanno lavorato 200 persone per due anni.

Le decorazioni di Natale sono realizzate con 15.000 palline di Natale e 80 alberi • 80 Alberi di Natale. Il più grande è alto 24 metri, pesa 25 tonnellate, è addobbato con oltre 1.000 decorazioni. Nel parco sono presenti più di 37.000 fiori piantati in 4 giorni dall’equipe di orticultura.

Quale modo migliore di riscaldarsi e di concedersi un pasto delizioso se non quello servito in uno dei sei chalet situati a La Place de Rémy nel Parco Walt Disney Studios o nei cinque chalet di Fantasyland nel Parco Disneyland? Chi è alla ricerca di qualcosa di buono da mangiare può scegliere tra un'ampia gamma di specialità gastronomiche, come il dolce con i savoiardi "Mickey's Snowflake Bake", o la zuppa di patate dolci e aragosta "Régal Homard' Veilleux", il tutto accompagnato dal "Merry Christmas Mocktail" composto da succo di mela, purea di pera, verjuice, e sciroppo di castagne oppure dall'"Hot Choc Cream Tree", con latte al cioccolato, purea di mirtilli e panna montata alla vaniglia.

Per portare a casa la magia del Natale Disney e per trovare il regalo perfetto per Natale c’è un’ampia selezione di prodotti ideati in esclusiva dagli atelier creativi di Disneyland Paris. Gli acquisti si fanno alla “Boutique du Château”, situata nel Castello della Bella Addormentata, che è un negozio 100% natalizio aperto tutto l'anno.

Per festeggiare il Nuovo Anno, il 31 dicembre, Disneyland Paris offre l'opportunità di salutare il 2023 in grande stile in un ambiente unico e in un'atmosfera festosa: è possibile aspettare il Nuovo Anno con un incredibile spettacolo pirotecnico nel Parco Disneyland oppure partecipare a un'epica celebrazione nel Parco Walt Disney Studios. al temine, tutti sono invitati a ballare a ritmo di musica in entrambi i Parchi Disney, che rimarranno aperti fino all’una di notte per festeggiare il 2024.

Tutte le informzioni sono online sul sito: www.disneylandparis.com.