Giro del mondo per un Capodanno pirotecnico

Inventati in Cina intorno all'anno mille i fuochi d'artificio si diffusero in Europa nel Medioevo e diedero vita dal XVII secolo a due scuole : quella italiana che aveva per epicentro Bologna - e che poi si spostò a Napoli - e quella di Norimberga, di minore successo. Un'antica consuetudine, insomma, quella di illuminare i cieli per festività particolari, come appunto il Capodanno . Ecco dove ammirare gli spettacoli più affascinanti.

Cominciamo dall'Italia e in particolare da Napoli e alla bellezza straordinaria del suo golfo e del profilo del Vesuvio illuminati dalle mille luci di uno spettacolo pirotecnico senza eguali nel mondo. Da ammirare e condividere nella stupenda Piazza del Plebiscito.



Dubai, fuochi eccezionali - Il Capodanno non è completo senza fuochi d'artificio, ancor meglio se lo spettacolo pirotecnico in programma mira a battere il record del mondo, che a Dubai si cerca di battere con più di 470.000 fuochi d'artificio che hanno illuminato negli anni scorsi la baia della capitale e più di 90 chilometri di coste dell'Emirato Arabo.



Appuntamento a Piccadilly Circus – Per chi preferisce restare in Europa e godersi tutto il fascino della tradizione, ecco uno dei Capodanni più celebri, quello di Londra, la cui colonna sonora è data dai rintocchi del Big Ben e dallo scoppiettare di mille fuochi d’artificio che illuminano la torre di Londra, i battelli sul Tamigi, Westminster. Grande e gioioso affollamento a Piccadilly Circus.



Sydney e Stendhal – Leonardo Di Caprio, Paris Hilton e naturalmente sono habituè dello spettacolare Capodanno che si svolge nella città australiana, dove strepitosi fuochi d’artificio – si dice tra i più spettacolari del mondo - illuminano la magnifica baia affacciata sull’Oceano, in cui spiccano l’inconfondibile ponte e la spettacolare Opera House. Un colpo d'occhio da sindrome di Stendhal.



New York, scintillante - Tanti gli eventi nei cique quartieri di New York, ma il cuore del Capodanno sarà a Brooklyn con i fuochi d’artificio di mezzanotte a Prospect Park, da ammirare dalla Grand Army Plaza oppure dalla West Drive di Prospect Park.



Singapore, una festa “melting pot” – Una città che è la sintesi di varie culture ed etnie si prepara a festaggiare un Capodanno da molto tempo ormai tra i più iperbolici del mondo. In Pieno centro e per oltre due chilometri, milioni di luci e installazioni fantasmagoriche vestiranno i palazzi e i grattacieli. L’atmosfera decisamente più pazza e festaiola è quella che si respira nel quartiere di Marina Bay.



Pechino e la Città Proibita - Sarà l'anno del Maiale inizierà il 5 febbraio. Vale la pena godersi il Capodanno cinese tra gli spettacolari fuochi artificiali che illuminano la Città proibita, immenso complesso di palazzi che fu il palazzo imperiale della dinastie Ming e Qing per quasi 500 anni. Uno spettacolo stupefacente.



Capodanno cinese, Hong Kong - Non potevano mancare all’appello i veri inventori dell'arte della pirotecnia. Ogni anno, ad Hong Kong, il Capodanno cinese offre un saggio senza eguali di questa tradizione millenaria con uno straordinario spettacolo di colori al Victoria Harbor