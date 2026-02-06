Carnevale di Sciacca: cinque giorni di eventi e spettacoli

Il Carnevale di Sciacca si prepara a spegnere 400 candeline e ad accogliere una delle sue edizioni più importanti di sempre. Un traguardo storico che rende la manifestazione una delle più longeve d’Italia e che, dal 14 al 22 febbraio, promette di trasformare la città in un palcoscenico diffuso, animato da sfilate, musica, spettacoli e ospiti d’eccezione.