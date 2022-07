Forte Village. una nuova Spa da sogno, quintessenza del concetto di benessere

Un nuovo look and feel: con ampio uso di travertino, di pietra naturale sarda e di legno; l'acqua purissima prelevata al largo del Golfo di Santa Margherita e non sotto costa; una collezione di trattamenti signature esclusivi a complemento della talassoterapia: tutto questo e molto altro trasformano l'esperienza di benessere in un momento di relax totale.

LA SPA -

Il travertino, il marmo di Orosei, con le sue inclusioni di fossili di conchiglie e coralli, la pietra naturale sarda e il legno: sono questi gli elementi protagonisti del total restyling dell'Acquaforte Thalasso& Spa. Per la stagione 2022 si presenta con un nuovo look & feel che valorizza il principio che la contraddistingue da sempre: essere un luogo vocato al benessere a 360° e all'armonia mente-corpo. La linea progettuale rimane fedele all'intenzione di rendere ancora più inclusivo un luogo che è una sorta di isola nell'Isola, permettendo una ancora più totale immersione nel contesto naturale. All'ingresso, una fontana a cascata dà il benvenuto introducendo l'elemento essenziale della Spa. Qui l'acqua però è dolce, e si raccoglie in un laghetto che si rivela l'habitat ideale per i suoi 'inquilini', una famiglia di tartarughe. La vegetazione domina incontrastata, in uno straordinario parco tropicale in cui si sviluppano la Spa e il percorso delle piscine.

IL MICROCLIMA DEL FORTE -

Tipico dell'area dove si trova il Forte Village è un microclima unico, con una temperatura media di 3-4°C superiore rispetto alla città di Cagliari e alle zone circostanti. Questo particolare rapporto mare / clima permette di valorizzare al massimo i benefici curativi. L'acqua di mare del Golfo di Santa Margherita è pescata al largo e quindi presenta una salinità perfetta. Difficilmente raggiunge temperature troppo basse: anche nei mesi invernali non scende mai sotto i 10°, e sale fino ai 25° circa.

L'OLIO DI MARE

- È tra gli antinfiammatori e detox più potenti presenti in natura. Accelera il processo di osmosi favorendo la perdita di liquidi (sono sufficienti 20/30 minuti di immersione per eliminare i liquidi in eccesso). L'effetto drenante che si ottiene nelle prime due vasche del percorso favorisce il trattamento di patologie legate ad arti trattati chirurgicamente, edemi e trombosi; ideale anche per i soggetti ipertesi ai quali la perdita di liquidi aiuta a stabilizzare la pressione. L'elevato galleggiamento naturale rende queste vasche ideali a scopo riabilitativo (anche per chi ha subito interventi agli arti o alla colonna), tanto da potersi definire una sorta di 'cabina naturale' per il lavoro del fisioterapista.

I TRATTAMENTI SIGNATURE ESCLUSIVI -

Per amplificare l'efficacia di questo percorso, l'équipe medica di Acquaforte Spa ha inoltre sviluppato una serie di trattamenti signature esclusivi. Tra questi, per citarne solo alcuni, il trattamento esfoliante al sale nativo, il Massaggio Miele e Sale, il Massaggio Thalasso, i trattamenti al fango marino attivato con olio di mare, la Crioterapia con bendaggi all’Olio di Mare.