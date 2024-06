Ungheria: Tihany, la città della lavanda sul lago Balaton

DESTINAZIONE IMPERDIBILE - Tihany, grazie al suo fascino senza tempo e la sua attrazione floreale, si conferma come una destinazione imperdibile per chiunque desideri esplorare la bellezza e la cultura dell'Ungheria. Con i suoi campi di lavanda che si trasformano in un mare viola, questa pittoresca città sul Lago Balaton offre un'esperienza unica che resta impressa nella memoria di chiunque abbia il privilegio di visitarla. E per coloro che vogliono conoscere di più sul territorio, la regione ungherese nasconde attrazioni uniche come: la Casa della Paprika, dove si può scoprire la tradizione della lavorazione della spezia; la Casa della Lavanda al Centro visitatori; il "Viaggio nel tempo profumato", una interattiva e gratuita presso la Casa dei Profumi; La Casa delle Bambole di porcellana; itinerari escursionistici e il giro in traghetto sul Lago Balaton.



Per maggiori informazioni: www.visithungary.com