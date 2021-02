Festa degli innamorati, ecco le città del cuore

Parigi, la capitale - Amori travolgenti, passionali, teneri o tragici: Parigi è la capitale mondiale dell’amore anche perché questo sentimento vi è stato declinato in tutte le sue forme. Il romanticismo ne ha celebrato la fama, con le poesie dei suoi “maudit” o di Prevert e più tardi con una pletora infinita di chansonnier che hanno riempito non soltanto la Francia ma il mondo intero di magnifiche canzoni d’amore. Charles Aznavour, Jacques Brel, Georges Brassens e mille altri autori hanno regalato al mondo un corale inno all’amore che poi ogni coppia puo rivivere tra i ponti sulla Senna, tra i Boulevard, sulla Torre Eiffel, tra i splendidi mercatini, nei deliziosi ristoranti che ne animano viali, piazze e strade. Ma Parigi vive anche nel mito dei ritratti di Modigliani o delle ballerine di Toulose Lautrec simboli di quella vita bohemienne che due innamorati possono immaginare magari soltanto per il tempo di un bicchiere di vino o un caffè nel quartiere di Montmartre. Si: Parigi è la capitale dell’amore.



Verona, la città di Giulietta e Romeo – Grazie all’intramontabile mito creato da Shakespeare, che vi ha ambientato la più romantica delle sue opere, Giulietta e Romeo, Verona è la città simbolo dell’amore eterno e agli innamorati dedica tradizionalmente per San Valentino Verona in Love, un romantico e ricco calendario di appuntamenti ed eventi. Se quest’anno è necessariamente sospeso a causa dell’emergenza Covid, Verona resta pur sempre una meta romantica per eccellenza, con le infinite processioni di turisti e ovviamente di coppie che rendono omaggio alla storia d’amore più romantica e tragica che sia mai stata raccontata. E’ nei pressi della sontuosa e magnifica piazza delle Erbe, non lontano dagli intriganti viali che costeggiano l’Adige e in pieno centro storico della romanticissima Verona.



Alassio, la città degli innamorati – Un’altra Città degli innamorati è, in Italia, Alassio in Liguria la cui origine, narra una popolare leggenda, è legata proprio ad una contrastata storia d’amore. Secondo la leggenda che Adelasia, figlia di Ottone I di Sassonia Imperatore del Sacro Romano Impero, era innamorata del giovane coppiere Aleramo, ma l’Imperatore era contrario a questo amore. Così i due giovani furono costretti a fuggire. Nel luogo dove i due fidanzati si stabilirono una volta sposati, sorse poi la città di Alaxia (chiamata così in onore della principessa), in seguito divenuta Alassio. A ricordare che Alassio è la città degli innamorati ci sono il famoso Muretto interamente ricoperto di vivaci piastrelle in ceramica con le firme di celebri personalità come Mike Buongiorno e Fabrizio de Andrè, la statua bronzea degli Innamorati dello scultore Eros Pellini e la conosciuta opera Les amoureux di Raymond Peynet. Anche un dolce lo ricorda: i golosi Baci di Alassio, un morbido cuore di cioccolato avvolto da due tenere cialde.



Terni patria di San Valentino - Ma poi alla fine una domanda è d’obbligo: chi era San Valentino e perché è diventato il patrono degli innamorati? La risposta è custodita a Terni, altra città dell’amore, nella quale nel 273 dopo Cristo fu decapitato il Santo, colpevole di aver unito in matrimonio tra la cristiana Serapia e il legionario romano Sabino, pagano. I due, probabilmente malati, così narra la tradizione, morirono appena sposati e San Valentino riconobbe quindi la superiorità dell’Amore su qualsiasi legge e convenzione. Su luogo della sua sepoltura fu costruita già nel IV secolo una basilica in cui sono custoditi i resti del Santo, protettore degli innamorati e degli epilettici.