Ponti e funivie da vertigini: la Svizzera più adrenalinica

Ponte sospeso Charles Kuonen a Randa -

Schilthorn: Thrill Walk -

Ponte tibetano in Canton Ticino -

Sul ghiacciaio del Trift -

Peak Walk -

Goms Bridge vicino a Ernen -

Funicolare del Gelmer: la più ripida del mondo -

Hammetschwand: il più alto ascensore open-air -

Stoos: la funicolare turistica più ripida del mondo -

Da Lucerna in cima al Pilatus -

Funivia CabriO sullo Stanserhorn -

Una scarica d’adrenalina sullo strapiombo: il ponte sospeso più lungo del mondo presso Randa, inaugurato nell’estate 2017 è un ponte tibetano collega il sentiero che unisce Grächen e Zermatt a un’altezza da capogiro. Il tour di due giorni promette panorami e viste straordinarie sul Cervino, Weisshorn e le Alpi bernesi. Il ponte Charles Kuonen, lungo 494 m, batte ogni record. Ma non è l’unica meraviglia sull’Europaweg che va da Grächen a Zermatt: lungo questo percorso, infatti, si possono ammirare le cime più alte della Svizzera (Dom 4545 m). L’Europaweg si snoda lungo un percorso a un’altitudine compresa fra 1600 e 2200 m, sopra la valle più profonda della Svizzera. Chi percorre l’Europaweg da Grächen si trova il Cervino sempre davanti agli occhi, mentre chi lo percorre verso Grächen avrà davanti sempre le Alpi bernesi.Alto 2.970 metri, lo Schilthorn attira i visitatori con un panorama a 360° sulla skyline svizzera composta da Eiger, Mönch e Jungfrau, nonché con un delizioso menu al ristorante girevole Piz Gloria. Dal 1967, la funivia transita in quattro tappe da Stechelberg, nella Lauterbrunnental, fino alla vetta. I visitatori possono seguire le orme di James Bond alla mostra interattiva “Bond World” oppure sul nuovo “007 Walk of Fame”, mentre le passerelle “Skyline Walk” e “Thrill Walk”, presso la stazione intermedia di Birg, regalano nuovi scorci mozzafiato nel vuoto. Dalla terrazza di Birg, il Thrill Walk scende lungo le pareti verticali dell’imponente massiccio roccioso. I circa 200 metri di struttura in acciaio aderiscono alla roccia, proseguono sotto la piattaforma panoramica e la seggiovia, per poi terminare sotto la stazione dell’impianto di risalita. Il sentiero roccioso offre diverse esperienze: un gioco di aria, di vetro e di ferro.Una nuova attrazione di grande richiamo per il Ticino per l’estate 2015: con i suoi 270 metri di lunghezza è infatti il ponte sospeso più lungo e ardito delle Alpi. Pesante circa 50 tonnellate, il ponte tibetano realizzato dalla Fondazione Curzútt-S. Barnàrd consente di attraversare l’impervia valle che divide i comuni di Monte Carasso e Sementina (regione di Bellinzona). Ancorato ad una quota di 696 metri, nel punto centrale la passerella s’innalza a ben 130 metri dal suolo. Il ponte, sospeso in tutta sicurezza, è comodamente accessibile grazie alla funicolare che da Monte Carasso porta a Mornera passando da Curzùtt, antico e caratteristico borgo collinare che costituisce il punto di partenza ideale per scoprire un territorio ricco di testimonianze. Piacevoli vertigini!Inaugurato nel giugno 2009 per la gioia degli escursionisti è considerato il ponte dei record. Il ponte tibetano, che attraversa il lago situato presso il ghiacciaio di Trift, è uno dei più lunghi d’Europa con i suoi 170 metri da percorrere a piedi. Diverse le possibilità di escursione in questa area della Valle di Hasli nell’Oberland bernese: per raggiungere il punto di partenza si sale con la funivia Triftbahn - che si trova sulla strada verso il passo Susten - alla stazione Underi Trift.Si è svolta il 24 ottobre 2014 l’inaugurazione del Peak Walk che si trova nel comprensorio sciistico Glacier 3000 a Les Diablerets. Il ponte rimane aperto durante la stagione invernale ed estiva. La struttura è lunga 107 metri e larga 80 centimetri ed è il primo ponte sospeso che collega le vette di due montagne vicine, Scex Rouge (2971 metri) e View Point (2966 metri).Il "Goms Bridge" inaugurato nell’estate del 2015 è lungo ben 280 metri. Ma il brivido dell’attraversamento del ponte sospeso non è il solo highlight di questa escursione: non da meno è lo squarcio offerto nella storia della cultura tradizionale svizzera.Il ponte sospeso che sovrasta il Rodano permette di passare direttamente da Fürgangen al paesino di Mühlebach. A Fürgangen ci sono alcuni parcheggi e una fermata della ferrovia della Furka. All’inizio dell’escursione si attraversa il giovane Rodano a un’altezza di 92 m. Un percorso circolare passa per Mosshubel e costeggia canali d’irrigazione di legno, portando al "Galgen", la storica forca. Nel 1447 a Ernen fu assegnato il Tribunale supremo del distretto completo di Goms. Qui non a tutti i ladri veniva inflitta la pena di morte, la maggior parte se la cavava con pene di reclusione o pecuniarie, alcuni erano messi alla berlina e marchiati a fuoco sulla spalla. Conclusa la visita del nucleo del villaggio, con la chiesa e il "Tellenhaus", il sentiero svolta sulla destra della carreggiata e prosegue lungo il pendio fino al grazioso Mühlebach che vanta il centro storico più antico della Svizzera con costruzioni di legno. Nella piazza centrale dell’insignito villaggio si trovano gli affreschi più antichi di Guglielmo Tell che risalgono al 1578. Per il ritorno si ripercorre il ponte sospeso fino al punto di partenza dell’escursione.La funicolare del Gelmer, con il 106% di pendenza, è la più ripida al mondo. Ti porta a 1’850 metri presso il pittoresco lago di Gelmer da dove si dipartono numerosi sentieri. La stazione a valle si trova vicino all’Hotel Handeck sulla strada che porta al passo del Grimsel a 6 km dal villaggio di Guttannen. Orari d’apertura: ogni giorno dalle 9.00 alle 16.00 in giugno, settembre, ottobre; dalle 8 alle 17 in luglio e agosto.Quando il pioniere degli alberghi e dei treni Franz-Josef Bucher-Durrer, originario della Svizzera interna, nel 1905 costruì l'ascensore di Hammetschwand sul Bürgenberg, l'evento destò vivissima sensazione. A tutt'oggi ascensore e via non hanno perso nulla del loro fascino. Il nuovo ascensore è stato costruito dalla Schindler e aperto al pubblico nel 1991. Il dislivello di 153 metri fino al punto più alto dello Hammetschwand viene superato in meno di 1 minuto. Quella che un tempo fu un'impresa pionieristica, è ancor oggi un record: ora come allora l’ascensore dell’Hammetschwand è il più alto ascensore open air d'Europa. E con che vista! Per raggiungere l’ascensore, però, è necessario prima arrivare sul promontorio del Bürgenstock con il battello che parte da Lucerna e con la funicolare. Su un percorso di 1'369 metri supera un dislivello di 786 metri, raggiungendo in poco tempo la stazione superiore a Piora a quota 1793 metri sul livello del mare. La capacità di trasporto è di 100 persone all'ora per ogni direzione.Costruita 84 anni fa, la vecchia funicolare ha plasmato enormemente il paesino di montagna di Stoos. Sin dal 1933, ha reso accessibile il paesino di 150 abitanti, trasportando 7.000 tonnellate di materiale all’anno sullo Stoos. Insieme al lungo ponte sopra l’impetuoso fiume Muota, l’impianto era considerato un progetto pionieristico. Il 17 dicembre 2017 la nuova Stoosbahn ha sostituito la vecchia funicolare, portando con sé non solo novità, ma anche un altro primato: con una pendenza fino al 110%, infatti, il nuovo impianto sarà la funicolare turistica più ripida del mondo.Da maggio a ottobre, il cosiddetto Anello d'oro del Pilatus permette di scoprire in tutta comodità le mille sfaccettature della montagna sia con gite di un’intera giornata che di poche ore. Si raggiunge Kriens in bus, quindi si prendono in successione una cabinovia e la funivia Dragon Ride. Giunti in vetta, si può percorrere uno dei tre sentieri per famiglie che conducono ad altrettanti punti panoramici. In 20 minuti si gira intorno all'Oberhaupt; in un quarto d'ora “si scala” l’Esel e in 45 minuti si raggiunge la cima più alta ed esterna del Pilatus, il Tomlishorn, a quota 2.132 metri. Oppure si approfitta della perizia degli chef dei numerosi ristoranti siti nell’area del Kulm per godersi un pranzo ultrapanoramico scegliendo tra proposte gourmet, sfiziosi grill ed economici buffet. E come dessert regalatevi la breve passeggiata sul Sentiero dei fiori - corredato da esaurienti pannelli esplicativi - che racconta la lotta di specie botaniche spesso rare con l’alta quota, le rocce e il vento. Per tornare a valle si utilizza la cremagliera - la più ripida del mondo - che si tuffa su Alpnachstad, da dove si rientra a Lucerna in battello.Dal mese di maggio 2012, gli ospiti della funivia Stanserhorn, vicino a Lucerna, vivranno un’esperienza di viaggio nuova. La funivia a due piani con ponte superiore aperto offre ai visitatori la vista libera all’aria aperta sul mondo delle Alpi. Un ulteriore fiore all’occhiello della Svizzera, il paradiso degli impianti di risalita in Europa. Per la funivia dello Stanserhorn, nei pressi di Lucerna, l’innovazione vanta una lunga tradizione. Rimangono intatti pezzi storici preziosi quali la funicolare d'epoca, realizzata nel 1893; ma si introducono anche molte novità con una ventata di aria fresca. La nuova funivia cabrio, che sostituirà̀ l’attuale funivia dello Stanserhorn nel mese di maggio 2012, offre il comodo «doppio ponte», una novità tecnica assoluta per le funivie. Il piano inferiore, interamente vetrato, offre posto per 60 passeggeri. 30 passeggeri possono alternarsi sul ponte soleggiato attraverso la scala interna. Gli ospiti possono ammirare, durante la corsa, il panorama a 360°, sentendo l'aria fresca sulla pelle. Entrambe le cabine presentano doppia fune laterale portante.Per maggiori informazioni: Svizzera Turismo - www.myswitzerland.com