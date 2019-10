Parigi si mette in mostra: un autunno sfavillante

La madre di tutte le notti bianche - Imperdibile la Notte Bianca di Parigi, la “madre” di tutte le notti bianche che oggi animano le città d’Europa. Nella notte fra il 5 e il 6 ottobre 2019, Parigi vive la più straordinaria delle sue notti. Dal tramonto all’alba, la creatività contemporanea trasforma gli spazi pubblici e privati e inventa un percorso notturno pieno di sorprese: opere monumentali, installazioni luminose, esperienze sensoriali, musica, spettacolo… Tutto in una notte!



La vendemmia in città - Grande festa popolare quella della Vendemmia di Montmartre. Già perché a Parigi c’è pure una vigna urbana- gemellata con la Vigna della Regina di Torino- e si produce un vino diventato famoso. La Festa popolare si svolge in occasione della vendemmia del Clos Montmartre, cinque giorni di animazioni, mostre, spettacoli, degustazioni, concerti dal 9 al 13 ottobre 2019.



Leonardo in Francia - Apre il 24 ottobre al Louvre la grande mostra su Leonardo da Vinci, conclusione d’eccellenza delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del genio universale. Una mostra eccezionale dedicata ai suoi capolavori, con opere in arrivo un po’ da tutto il mondo: imperdibile – dal 24 ottobre 2019 al 24 febbraio 2020.



Lautrec e gli splendori bohemienne - Il Grand Palais dedica una retrospettiva straordinaria e unica ad Henri de Toulouse Lautrec, il pittore dei cabaret e delle notti parigine: oltre 200 opere per una panoramica completa dell’opera dell’artista che ritrasse la società del suo tempo in tutti i suoi aspetti e l’atmosfera bohémienne di locali come il Moulin de la Galette, il Moulin Rouge, il mondo delle ballerine, le cantanti e le modelle intorno a Montmartre. Dal 9 ottobre al 27 gennaio 2020.



Le ballerine di Degas - Al Museo d’Orsay è di scena Edgar Degas, con una mostra dedicata alla passione dell’artista per il mondo dell’Opéra di Parigi, dalle famose ballerine soggetto di tanti dipinti, al foyer di danza, il palco, le logge, l’orchestra, gli spettatori..Degas all’Opéra 24 settembre 2019 - 19 gennaio 2020.



Bacon il rivoluzionario - Al Centre Centre Pompidou protagonista è Francis Bacon, l’artista irlandese considerato uno dei maggiori del ‘900, maestro della Nuova Figurazione britannica. L’ampia retrospettiva della mostra è dedicata alle ultime opere dell’artista, scomparso nel 1992. Dall’11 settembre al 20 gennaio 2020.



Ippica e glamour - Si svolge a Parigi, al celebre Ippodromo di Longchamp il Premio Qatar dell’Arco di Trionfo, una delle più prestigiose competizioni ippiche internazionali. Un evento sportivo ma anche glamour, una gara di eleganza con celebrità internazionali arrivate per assistere alla famosa prova del galoppo con i migliori puro sangue del mondo. Per esaltare il glamour e lo chic dell'evento si organizza il concorso "Les Beaux Duos" per premiare la coppia più elegante. Il Prix de l'Arc de Triomphe accoglie più di 60000 spettatori.



Dolcissimo appuntamento - Appuntamento top per golosi e addetti ai lavori il Salone del Cioccolato: laboratori, show cooking, sculture di cioccolato, persino sfilate di vestiti di cioccolato …tutto quello che potete immaginare nel mondo del cacao. Nello scenario del Paris Expo Porte de Versailles vi aspettano cioccolatieri, pasticceri, produttori di dolci, professionisti dell'industria del cioccolato ma anche paesi produttori, grandi chef, designer ed esperti del cacao per far scoprire tutto attorno alla famosa fava di cacao. In tutto, più di 700 espositori, un'occasione per conoscere le ultime novità e di assaggiare le creazioni degli chef pasticceri e scoprire cacao da tutto il mondo. Dal 30 ottobre al 3 novembre 2019.



Parigi celebra il Pop - Dal 25 al 27 ottobre 2019 alla Grande Halle de la Villette, il festival Comic Con Paris celebra la Cultura Pop. Comics, Cinema, Serie e Cosplay in un programma eccezionale, con quasi 200 ospiti, autori di fumetti, disegnatori, attori, registi, sceneggiatori e cosplayer che vengono ad incontrare i loro fan. Per questa quinta edizione, Comic Con Paris si ampia: una nuova struttura, installata nelle immediate vicinanze della Grande Halle, ospiterà la Grande Scène, con una capacità di 1300 posti a sedere, una delle più grandi sale di proiezione in Europa.



