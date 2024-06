A Parigi apre la House of Dreamers, la Casa dei Sognatori

“Never give up” è uno spazio in cui combattere le proprie paure e insicurezze con grinta e motivazione; “Do what you love” è, invece, un tunnel a forma di cuore, per ricordare a tutti che per seguire le proprie passioni occorrono coraggio e determinazione; “Enjoy Today” è la celebre piscina piena di palline rosa nella quale immergersi in allegria, mentre “Wonder” è una foresta incantata da attraversare per lasciarsi meravigliare. E infine ci si può dondolare sulle altalene tra le nuvole di “Sky is not the limit”.