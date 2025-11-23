La Croazia e la magia dell’Avvento

Tanti appuntamenti tra divertimento e tradizioni
Avvento a Opatija by Anton Unkovic © Ufficio stampa
L’Avvento in Croazia riserva in tutto il Paese numerosi spunti di visita, da Nord a Sud all’insegna del divertimento e delle tradizioni. Il periodo che precede il Natale a Zagabria iserva atmosfere tra le più suggestive d’Europa, mentre le località costiere uniscono la magia del Natale al fascino del mare d’inverno: insomma, in occasione delle feste natalizie la Croazia invita a scoprire il suo spirito più autentico e si conferma una terra che incanta tutto l’anno.
ZAGABRIA - Scintillante, festoso e ricco di sorprese: l’Avvento trasforma la capitale croata in un magico regno invernale, ideale per una fuga romantica, una gita in famiglia o un weekend con gli amici. I Quuartieri storici, tra Città alta e Città bassa, le piazze e parchi si vestono di luci, suoni e sapori. Adulti e bambini potranno vivere esperienze memorabili: giri in carrozza, spettacoli e pattinaggio per completare l’atmosfera. I luoghi iconici, come la piazza centrale Trg bana Jelačića e il parco Zrinjevac, diventano scenografie da cartolina dove musica e luci regalano momenti indimenticabili. L’Avvento a Zagabria prenderà il via il 29 novembre e i festeggiamenti continueranno fino al 7 gennaio 2026, offrendo a tutti un lungo periodo di festa, magia e tradizione. Tutte le informazioni sono sul sito https://www.adventzagreb.hr/it. Scoprite il video promozionale sull’Avvento a Zagabria: https://www.youtube.com/watch?v=1QzfAjdy-tE
ISTRIA - Anche qui, le numerose manifestazioni in programma per il periodo natalizio attirano ogni anno sempre più visitatori. Le strade e le piazze sono addobbate con incantevoli decorazioni luminose, il profumo del vin brulé e delle frittelle accende la voglia di prelibatezze, le numerose attività per bambini e adulti fanno da cornice alla magica atmosfera di festa. Dal 6 dicembre al 4 gennaio la bella cittadina di Parenzo (Poreč) si trasforma in una vera fiaba natalizia, con oltre 30 concerti, una pista di pattinaggio gratuita, spettacoli per bambini, animazioni, trenino, presepe vivente, la casa di Babbo Natale, mercatini gastronomici e molto altro. https://it.adventporec.com
Poco più a sud, l’atmosfera accogliente e i numerosi panorami da cartolina continueranno a darvi il benvenuto. A Rovigno, dal 12 dicembre al 10 gennaio ci si può imbarcare sulla batana, la tipica imbarcazione rovignese, per navigare attraverso la storia e il patrimonio culturale della città. I sapori autoctoni istriani si accompagnano a tanta musica, divertimento e a momenti solenni e festivi per tutti i gusti. Quattro weekend con un ricco programma scaldano il cuore e lo preparano per il mese più festoso dell’anno. https://www.rovinjadvent.com/it.
Pola, dal 30 novembre all’11 gennaio offre vari eventi che si articolano in sei location diverse, tra cui l’Arena, le piazze centrali, i mercati e i parchi. Uno dei punti forti è costituito dalla pista di pattinaggio su ghiaccio allestita all’interno della celebre Arena, trasformata in uno scenario unico per il periodo festivo. https://adventupuli.hr/it
REGIONE DEL QUARNARO – Il capoluogo, Rijeka (Fiume), dal 29 novembre all’11 gennaio 2026 si trasforma in una destinazione natalizia imperdibile. Dal centro pedonale del Korzo al suggestivo castello di Trsat fino al nuovo spazio sul molo Adamić, luci spettacolari, musica, animazioni e mercatini creano un’atmosfera unica. Non mancano proposte gastronomiche tipiche e spazi scenografici che uniscono armoniosamente mare, città e festa. https://visitrijeka.hr/it/rijeka-advent
Sul golfo del Quarnaro si affaccia l’elegante città di Opatija, destinazione con oltre 180 anni di tradizione turistica. Dal 28 novembre al 6 gennaio 2026 migliaia di luci si accendono sulle facciate degli edifici storici e degli hotel di lusso; il Teatro all’aperto diventa una pista di pattinaggio su ghiaccio e il Padiglione musicale è scenario di dolci melodie natalizie. Nel cuore della città i visitatori trovano la magia del Bosco dell’Avvento e del Winter Garden. Passeggiate sul Lungomare ed entrate nel mondo del Parco di Villa Angiolina. Informazioni https://www.visitopatija.com/it/avvento-ad-abbazia.
DALMAZIA - Per chi vuole assaporare il calore natalizio in Dalmazia, dal 5 dicembre al 3 gennaio 2026 la città di Šibenik invita a vivere la magia del Natale in un contesto davvero speciale: l’evento natalizio di Šibenik, noto come “Adventura”, trasforma la città costiera, che ha conquistato il 3° posto come “Avvento più bello della Croazia”, in un regno di luci, musica e spettacoli. Le location sono suggestive: tra parchi nel centro storico, piazze animate e ambienti che si accendono di luci e decorazioni, l’atmosfera è calorosa e accogliente. L’evento punta anche su sostenibilità e tutela dell’ambiente, presentandosi come un’avventura ecologica e plastic-free. https://www.adventurasibenik.hr
Dubrovnik in inverno si trasforma completamente rispetto ai mesi estivi. Dal 29 novembre all’11 gennaio si svolge il Dubrovnik Winter Festival 2025, con oltre mille decorazioni luminose che vestono la città a festa. Per i bambini e i più grandi, sono a disposizione la “Stazione Polo Nord” nei pressi dei Lazzaretti, il trenino dell’Avvento a Lapad e una pista di pattinaggio. Il palco principale è sulla celebre via centrale Stradun, dove si tengono concerti con grandi nomi della scena musicale. Per la gioia di adulti e bambini, nei punti centrali della città hanno luogo vari mercatini natalizi con artigianato, decorazioni, dolci tradizionali e bevande calde. https://dubrovackizimskifestival.com/en.
CROAZIA CONTINENTALE - Per chi desidera vivere un’esperienza natalizia alternativa nella Croazia continentale, vi invitiamo a visitare Marija Bistrica, nel cuore della regione dello Zagorje. Qui sono nati i “licitar”, tipici cuori di pan di zenzero decorativi e realizzati con pasta di miele. La tecnica artigianale è riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità. Dal 29 novembre al 31 dicembre lacittà unisce spiritualità, tradizione e spensieratezza natalizia in una cornice suggestiva, con quattro weekend tematici. Ci sono la pista di pattinaggio, mercatini, concerti e laboratori, il tutto in un’atmosfera familiare e accogliente tra casette di legno che offrono dolci tradizionali, vin brulé, giocattoli in legno e articoli artigianali. https://advent.tz-marija-bistrica.hr.
CROAZIA ORIENTALE -Nell’area più orientale della Croazia troviamo veri e propri gioielli ancora da scoprire, come Vukovar, città sulla riva del Danubio: qui l’Avvento si basa su una tradizione consolidata, con una manifestazione consolidata che si tiene ogni anno dal 1997 e si sviluppa nel periodo prenatalizio, quest’anno dal 30 novembre al 21 dicembre 2025. La location principale include il centro città, in particolare la piazza Trg Republike Hrvatske, e le aree intorno al castello di Eltz, con pista di pattinaggio, mercatini e stand gastronomici. Il momento più evocativo è l’accensione della prima candela – simbolo dell’inizio dell’Avvento – con una suggestiva “fiumana di torce” che percorre le vie della città fino al castello di Eltz. Inoltre, quest’anno si tiene anche la 1a Vukovar Advent Run, che riunisce corridori di tutte le generazioni in un’atmosfera festiva, unendo sport e calore dell’Avvento. INFO: https://turizamvukovar.hr/en/manifestacije/advent-u-vukovaru
Venite in Croazia, dove la stagione invernale diventa una storia da raccontare! Per ulteriori informazioni: