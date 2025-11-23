La Croazia e la magia dell’Avvento

ZAGABRIA - Scintillante, festoso e ricco di sorprese: l’Avvento trasforma la capitale croata in un magico regno invernale, ideale per una fuga romantica, una gita in famiglia o un weekend con gli amici. I Quuartieri storici, tra Città alta e Città bassa, le piazze e parchi si vestono di luci, suoni e sapori. Adulti e bambini potranno vivere esperienze memorabili: giri in carrozza, spettacoli e pattinaggio per completare l’atmosfera. I luoghi iconici, come la piazza centrale Trg bana Jelačića e il parco Zrinjevac, diventano scenografie da cartolina dove musica e luci regalano momenti indimenticabili. L’Avvento a Zagabria prenderà il via il 29 novembre e i festeggiamenti continueranno fino al 7 gennaio 2026, offrendo a tutti un lungo periodo di festa, magia e tradizione. Tutte le informazioni sono sul sito https://www.adventzagreb.hr/it. Scoprite il video promozionale sull’Avvento a Zagabria: https://www.youtube.com/watch?v=1QzfAjdy-tE