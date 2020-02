Inverno a Vienna tra valzer, musei e torte Sacher

Caffè e dolci - A Vienna l'inverno è il periodo ideale per andare al caffè. Queste oasi di relax sono il luogo perfetto nella stagione fredda per scaldarsi e rilassarsi in un gradevole ambiente. Con le bevande calde, i deliziosi dolci o anche gli ottimi spuntini si può fare il pieno d'energia. Seduti sui soffici divanetti o sulle sedie Thonet il tempo trascorre molto piacevolmente. Qui si chiacchiera, si mangia, si beve, si legge, si lavora o ci si guarda intorno. I caffè viennesi però hanno ancora tanto da offrire: sono posti perfetti dove fare colazione o gustare un buon menu a pranzo. I caffè concerto abbinano ai raffinati dolci un allegro sottofondo musicale. Ma non ci sono solo i caffè: la più vasta scelta di dolci ghiottonerie la si trova nelle pasticcerie della città.



Il sapore dell'inverno - A Vienna l'inverno ha un sapore dolce: quello della marmellata di albicocche o dei Krafpen ripieni di crema, degli innumerevoli tipi di biscotti tra cui Vanillekipferl, Zimtsterne, Linzer Augen, Florentiner e Kokosbusserl, della frutta candita e dei Lebkuchen, sentori di vaniglia, cannella mandorle, cocco e spezie, che rendono il freddo più sopportabile. Soprattutto accompagnati da bevande calde come il tè bollente, eventualmente con un goccio di rum, il vîn brûlé o il punch. Anche i classici dolci viennesi tra cui lo strudel e le torte Sacher sono un must della pasticceria della capitale austriaca.



I Musei - Vienna vanta magnifici musei e numerosi: sono infatti circa cento. Il MuseumsQuartier di Vienna, uno degli spazi più vasti dedicati all'arte, ospita il Museo Leopold, il Mumok – Museo d'Arte moderna Fondazione Ludwig Vienna, l'Architekturzentrum Wien, il museo austriaco di architettura, e la Kunsthalle Wien. Tra i più interessanti d’Europa sono il Kunsthistorisches Museum e il Naturhistorisches Museum, rispettivamente il museo di storia dell'arte di storia naturale. I Musei Albertina e Belvedere sono veri fari dell'arte mondiale.



Shopping - Che si scelgano lussuosi flagship store o moderne vie commerciali, a Vienna lo shopping è un'esperienza. Esclusivi marchi internazionali a Vienna hanno le loro sedi perlopiù nel centro storico, nelle vie Kohlmarkt, Graben, Kärntner Strasse o anche nell'area del Goldenes Quartier. Nel centro della città si trovano anche le tradizionali creazioni dell'artigianato e della moda viennese, porcellane, oggetti in vetro, gioielli, abbigliamento e calzature. Completamente diversa è la Mariahilfer Strasse, la più vasta via commerciale di Vienna, dove si sono stabilite le catene internazionali. Qui si trova sicuramente tutto ciò di cui si può aver bisogno: moda, cosmesi, oggetti di arredamento, o anche ristoranti e ritrovi. Vale anche la pena di fare un giretto nelle vie trasversali, perché lì, immersi in un ambiente creativo e stimolante, si trovano simpatici locali e piccole boutique di moda e di design.



Al ritmo di valzer - Sono oltre 450 i balli che si allestiscono tutti gli anni a Vienna. In alta stagione e in febbraio, gli appuntamenti del calendario dei balli si susseguono a ritmo incessante. La stagione dei balli culmina con il celebre Ballo dell'Opera, il 20 febbraio 2020. A Vienna inoltre praticamente ogni associazione di categoria o corporazione, dai giuristi agli spazzacamini e ai sollevatori di pesi, organizza il suo fastoso ballo. Chi preferisce un ambiente meno classico passa la Stagione dei Balli ballando in uno dei club trendy della città tra cui Flex, Grelle Forelle, Pratersauna o Volksgarten Disco.



Scivolare sul ghiaccio - Il pattinaggio sul ghiaccio e il curling sono due delle attività sportive che si possono praticare d'inverno a Vienna. In occasione dell'Incanto del Ghiaccio la piazza Rathausplatz si trasforma in una pista da pattinaggio di 9.000 metri quadrati situata su due piani, che permette di volteggiare elegantemente al ritmo dell'allegra musica o anche di slittare lungo i tortuosi sentieri ghiacciati del parco del Municipio. Un'illuminazione innovativa attentamente studiata sta a garanzia di un'atmosfera veramente romantica. La sera inoltre otto piste di curling sono a disposizione dei più sportivi. A partire dalla metà di novembre il Piccolo Incanto del Ghiaccio invita a pattinare su una pista di 3.000 metri quadrati in piazza Rathausplatz e nel parco circostante.



A passeggio nella Mitteleuropa - Andare alla scoperta della città a piedi a Vienna è una bellissima esperienza anche d'inverno, meglio se con sciarpa e berretto. Il parco della Reggia di Schönbrunn è perfetto per una passeggiata anche nella stagione fredda ed è particolarmente bello quando è coperto da un manto di neve. Anche le stradine del centro storico invitano a fare lunghi giri e poi il prossimo caffè dove scaldarsi è sempre dietro l'angolo. Per lunghe passeggiate immersi nella natura invernale niente di meglio del Bosco Viennese.

Per maggiori informazioni: www.wien.info