In Svizzera per l enoturismo, l’autunno da bere

Non tutti lo sanno ma la Svizzera è paese vitivinicolo che vanta più di 250 vitigni e 1500 viticoltori e ci sono molti attività dedicate al vino, come escursioni a piedi o in bici tra i vigneti, visite a cantine e ad aziende vitivinicole, sagre e feste della vendemmia. Ecco alcuni eventi resi ancora più gradevoli dal meraviglioso foliage autunnale .

Canton Ticino - A Lugano dal 4 al 6 ottobre 2019 si tiene la tradizionale Festa d'Autunno: nello scenario del centro si potranno trovare i tipici grottini, tanta musica folcloristica, la gastronomia ticinese e soprattutto le bancarelle dove acquistare prodotti locali. Quasi tre quarti dei grappoli di Merlot del Ticino si coltivano intorno a Mendrisio dove si festeggia la vendemmia tra il 27 e il 29 settembre. in grande stile. Nei numerosi padiglioni e cortili interni sono servite specialità locali ai molti visitatori, con sottofondo musicale.



Zucche e castagne - Il 19 ottobre invece,a a Malvaglia, nella Valle di Blenio sempre in Canton Ticino si terrà la quarta edizione del Mercato delle zucche con la presentazione di oltre 60 varietà di zucca. Da segnalare poi la festa delle castagne ad Ascona dove oltre 2000 chili del frutto autunnale vengono arrostite sul fuoco dai "maronatt" e le bancarelle del mercatino propongono varie prelibatezze a base di castagne, come marmellate, miele, torte e numerosi prodotti enogastronomici della regione. Festa delle castagne anche in Val Bragaglia, dal 28 settembre fino al 20 ottobre.



Festa d’autunno a Lucerna - Circa 350'000 visitatori sono attesi dal 5 al 20 ottobre alla tradizionale fiera di autunno di Lucerna, centro geografico della Svizzera e uno dei luoghi turistici più celebti del Paese. Per 16 giorni le oltre 100 casette in legno del mercatino, i chioschi o il grande luna park sulle rive del lago del Quattro Cantoni di Lucerna animano la cittadina.



Squisito Ringraziamento a Charmey – La festa del ringraziamento (la Bénichon) si tiene a Charmey nel Canton Friburgo dall’a11 al 13 ottobre. Ricetta tipica della Bénichon è la "Cuchaule", un pane allo zafferano a treccia a cui si aggiunge la senape agrodolce della Bénichon. Da non dimenticarsi il sostanzioso "Pot-au-feu" (bollito di carne). Infine si servono lo stufato d'agnello con "Poires à botzi" (pere caramellate), il prosciutto con osso affumicato e il cosciotto d'agnello. Al dessert si gustano "Bricelet" (cialde), i dolci al vin brûlé, le meringhe, i bignè e le "Cuquette" (dischetti di pasta sfoglia).



Festa della vigna sul lago Lemano - Alla Festa della vigna a Nyon, il 4 e il 5 ottobre nel Canton Vaud sul Lago Lemano vengono proposte numerose attività, tra le quali degustazioni dei prodotti del territorio, una dimostrazione della pigiatura dell’uva secondo i metodi antichi, mosto a volontà, incontri con i viticoltori locali, concerti e passeggiate nei magnifici dintorni.



Per maggiori informazioni : www.Svizzera.it/enoturismo