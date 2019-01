Gran Bretagna 2019: straordinario cartellone di eventi

Un sacco di film e di serial tv, inoltre, ambientati nel Regno Unito saranno presentati quest’anno, da Downton Abbey a James Bond: ambientazioni raffinate o paesaggi mozzafiato mentre sta per aprtire l'anno dedicato al Galles.



Galles: l'anno della scoperta - Il 2019 sarà il Wales – Year of Discovery (anno della scoperta del Galles): la promozione del Galles nel nuovo anno si baserà sui tre temi precedenti (Anno del mare, Anno delle leggende e Anno dell'avventura). Lo scopo è di favorire la scoperta del Galles, attraverso la ricchezza di attrazioni, avventure ed esperienze che il Galles può offrire. Inoltre, la Wales Way rappresenta tre itinerari turistici nazionali che attraversano i paesaggi più iconici del paese per esplorare luoghi fuori dai sentieri battuti ma molto suggestivi, lungo le The North Wales Way, Cambrian Way e The Coastal Way.



Il 75° anniversario del D-Day - Il 6 giugno 2019 segnerà il 75 ° anniversario degli sbarchi del D-Day e la battaglia della Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale, un momento altamente sigificativo per la storia del mondo. Gli Imperial War Museums (IWM) della Gran Bretagna, con cinque musei in tutto il Regno Unito, racconteranno la storia di quei momenti così peculiari tra l'1 e il 9 giugno attraverso tre dei suoi siti storici: HMS Belfast, IWM Duxford e Churchill War Rooms, che hanno avuto un ruolo significativo in tutta l'operazione del D-Day.



Al cinema e in tv - La Gran Bretagna, ancora una volta, avrà un ruolo da protagonista in diversi nuovi film importanti in uscita nel 2019, oltre a continuare a essere leader in alcune grandi produzioni televisive: da segnalare il film Mary Queen of Scots, l'attesissimo film Downton Abbey e la 25sima puntata dell'imoortale James Bond. Nel 2019 uscirà anche la terza serie della celebre The Crown, protagonisti Olivia Coleman e Tobias Menzies nei panni della regina Elisabetta e del principe Filippo.



Nuove mostre - A Londra, la Tate Britain ha annunciato la più grande esposizione su Vincent van Gogh nel Regno Unito da quasi un decennio. Sarà prima mostra di Van Gogh alla Tate dal 1947 (27 marzo - 11 agosto) mentre la National Portrait Gallery ospiterà la prima grande mostra su ritratti in miniatura Tudor e Giacobiti nel Regno Unito da oltre 35 anni, Elizabethan Treasures: Miniatures di Hilliard e Oliver (21 febbraio - 19 maggio).



Leonardo a Bristol - A Bristol, nel sud-ovest dell'Inghilterra, il Bristol Museum & Art Gallery celebrerà il 500 ° anniversario della morte di Leonardo da Vinci con la mostra Leonardo da Vinci: A Life in Drawing (2 febbraio - 2 maggio) mentre M-Shed ospiterà Tattoo: British Tattoo Art Revealed (16 marzo - 16 giugno), il più grande raduno di oggetti reali e opere d'arte del tatuaggio originali mai esposte nel Regno Unito. In città ci sarà anche On Set with Aardman: Making Early Man (6 luglio - 29 settembre), che mostrerà molto, dai disegni all'ultima tecnologia VR, utilizzata per realizzare il film d'animazione Early Man.



Nuovi musei - Le nuove gallerie del Science Museum dovrebbero essere completate nel 2019 e ospiteranno la collezione più significativa al mondo in ambito medico. The Geffrye ha intrapreso un importante piano di trasformazione che terminerà nel 2019, chiamato Unlocking the Geffrye, che migliorerà l'esperienza di visita. Il Cartoon Museum aprirà in una nuova location nel centro di Londra, portando "l'immaginazione del mondo dei cartoni animati in uno spazio fisico”.



Ritorna il Festival di Manchester - Il Manchester International Festival (MIF) è il primo festival che celebra produzioni originali, nuovi lavori ed eventi speciali. Si tratta del più grande evento del calendario culturale di Manchester. Il festival è in scena ogni due anni e a prossima edizione si svolgerà dal 4 al 21 luglio 2019, in varie sedi in città. Questa edizione sarà l'ultima prima che il festival trovi residenza permanente nella nuova sede culturale del Nord dell'Inghilterra, The Factory.



