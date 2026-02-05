1 di 12
© Istockphoto | Spagna, la Via dell'Argento Castiglia Léon 
Itinerari

Spagna: bellezza e paesaggi della Via dell'Argento

Disegnata su un antico tracciato romano, l’itinerario è un invito a scoprire l’essenza di una terra in cui la storia si intreccia con la vita quotidiana di città e borghi, in un contesto paesaggistico di grande bellezza.

05 Feb 2026 - 05:45
12 foto
spagna