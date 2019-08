Fiandre paradiso dei ciclisti, con due novità imperdibili

Le Fiandre, in Belgio, sono famose in Europa per i percorsi cicloturistici attrezzatissimi, che permettono di pedalare in sicurezza e godersi panorami ineguagliabili: in bici si attraversano poi stupende città come Bruges, Oudenaarde, Gent, Anversa. E senza faticare troppo, perchè ci si trova per lo più in pianura.

E quest'anno ci sono delle curiose (e invoglianti) novità, come il cicloturismo tra gli alberi a Hechtel-Eksel dove gli amanti della bicicletta potranno pedalare a 10 metri di altezza attraverso le fronde degli alberi nel Bosland e a Bokrijk dove invece si va in bici sotto il livello dell'acqua.



Hechtel-Eksel - I ciclisti percorrono 700 metri su un ponte a forma di un doppio cerchio con un diametro di 100 metri - che aumenta gradualmente dal 3 al 4 per cento fino a un'altezza di 10 metri, prima di scendere nuovamente, con la stessa pendenza. Per motivi di sicurezza, la pista ciclabile di 3 metri di larghezza deve essere percorsa in una sola direzione e c'è una rete metallica con un corrimano. Il nuovo ponte per biciclette si basa su una costruzione di 449 colonne in acciaio resistente agli agenti atmosferici. Essi simboleggiano i pini che sorgevano sul sito della pista ciclabile.



Bokrijk - A Bokrijk nella regione del Limburgo Belga è possibile vivere un’altra esperienza speciale sulle due ruote: nella riserva naturale De Wijers alla congiunzione dei “nodi” 91 e 243 della rete delle piste ciclabili c’è una sorpresa: qui per un breve tratto di 212 metri si pedala attraverso l'acqua. Non c’è bisogno di indossare stivali di gomma o una muta, perché si rimane sulla terra ferma e si sfreccia su un canale che attraversa il laghetto da una sponda all'altra con la superficie dell'acqua all'altezza degli occhi.



Per maggiori informazioni: www.visitflanders.com