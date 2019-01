Dublino TradFest: tutto il fascino della musica irlandese

1. I protagonisti - Il Festival ospita sia leggendari gruppi di fama internazionale e nazionale, sia talenti emergenti, coprendo l’intero panorama della musica tradizionale irlandese ma non solo, folk, nu-folk, world music e persino un tocco di rock and roll. Le principali attrazioni di quest’anno sono: Andy Irvine, Lindisfarne, Kate Rusby e Carlos Núñez. Ad aggiungersi anche Kathy Mattea, vincitrice del prestigioso premio Grammy, le iconiche voci di Maddy Prior e Steeleye Span, i Lost Brothers , il famoso cantante e compositore di musica folk statunitense Jim Page e il doppio spettacolo con le stelle nascenti Loah e Sive.



2. I luoghi del TradFest - TradFest si tiene nella zona di Temple Bar, il rinomato quartiere culturale e creativo di Dublino. Un'area ad alta concentrazione di pub tradizionali, gallerie d'arte e ristoranti. Ascoltando la musica, si può vagare tra le viuzze acciottolate, chiacchierare con altri appassionati, socializzare con i musicisti e la gente del posto, scoprendo i luoghi più belli della città.



3. Il piacere di essere in prima fila - Una particolarità molto apprezzata del TradFest, è l’opportunità più unica che rara di vedere da vicino i migliori artisti irlandesi, grazie all’intimo ambiente dei pub di Temple Bar. Quest'anno si esibiscono i Stockton's Wing, The Fureys, The Kilkennys, Paddy Casey, Ryan O'Shaughnessy, The Henry Girls e The Young Folk. I biglietti sono gratuiti, ma devono essere prenotati in anticipo.



4. La magica atmosfera irlandese - Dai pub di Temple Bar alla navata mozzafiato della Cattedrale di San Patrizio alla grandiosità del Municipio, i frequentatori del festival hanno l'opportunità di provare fantastiche musiche dal vivo in alcuni dei luoghi più suggestivi e storici di Dublino. TradFest offre un'esperienza irripetibile della vita irlandese, con bei tempi scanditi da una grande musica, dalle ritmate arie celtiche e dalle vivaci composizioni tipiche, i jigs e i reels.



5. TradFest e molto altro - Oltre al Festival c’è molto altro grazie agli eventi del TradFringe che includono un percorso degustativo, mostre, proiezioni di film, seminari di scrittura di canzoni e un percorso musicale. TradHub presenta la nuova musica irlandese, TradKids offre numerosi concerti per famiglie e sessioni per i bambini, mentre i laboratori di genealogia, gestiti dall'Irish Family History Center, permettono ai visitatori di esplorare le loro radici irlandesi.



Per maggiori informazioni: www.irlanda.com