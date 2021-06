Disneyland Paris riapre il suo regno incantato

Il 21 giugno aprirà il nuovo hotel Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel incentrato sull’arte Marvel mentre nel Parco Walt Disney Studios arriva Cars ROAD TRIP una nuova attrazione dedicata all’universo Cars. A partire dal 1 luglio lo spettacolo Disney Junior Dream Factory incanterà grandi e piccini.



Selfie Spots - Alla riapertura dei Parchi Disney, non mancheranno i Selfie Spots e diverse apparizioni a sorpresa dei Personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star WarsTM! I Personaggi più amati appariranno in luoghi inaspettati, incoraggiando gli ospiti a tenere occhi ed orecchie sempre aperti per non perdere le tante magiche sorprese. Sarà anche disponibile la nuova esperienza galattica Star Wars Legend e ritorneranno esperienze più classiche come il Cheshire Cat Express Train da Alice nel Paese delle Meraviglie, gli incontri con Topolino, Minnie e i loro amici, con i Supereroi Marvel e momenti incantati nel Regno di Arendelle.



Cars ROAD TRIP - Finalmente torneranno accessibili anche le attrazioni di entrambi i Parchi Disney, da quelle più adrenaliniche come Star Wars: Hyperspace Mountain e The Twilight Zone Tower of Terror a quelle dedicate alla famiglia come Peter Pan’s Flight e Ratatouille: The Adventure.L’espansione del Parco Walt Disney Studios continua con l’apertura della nuova attrazione Cars ROAD TRIP. Gli ospiti trasportati in un’avventura on the road sulla Route 66 a tema Cars, scopriranno le meraviglie naturali come il bullone più grande al mondo e il Cars-tastrophe Canyon e avranno la possibilità di incontrare Personaggi come Saetta McQueen, Luigi e Guido.



The Art of Marvel - Questo hotel a 4 stelle sarà una full immersion nella cultura e nell’energia vibrante della città di New York, una celebrazione dei Supereroi Marvel e delle loro storie. Il suo arredamento in stile galleria d’arte newyorkese renderà omaggio alla Grande Mela, offrendo il massimodel comfort e servizi personalizzati. I visitatori potranno concedersi un Selfie Spot con Spider-Man alla Super Hero Station o potranno mettersi in posa all’interno dell’esclusiva Marvel Photo Station per scattare eroiche foto ricordo con i Supereroi. Inoltre al Marvel Design Studio i più piccoli potranno imparare a disegnare come dei veri fumettisti, mentre gli appassionati di sport potranno concedersi qualche ora di svago all’interno della sala fitness, nella piscina interna ed esterna e presso la Hero Training Zone, un campo esterno di 420 m2 con aree dedicate ad ogni tipo di attività, per grandi e piccini.



Disney Junior Dream Factory - Il primo spettacolo che Disneyland Paris proporrà dopo la sua riapertura sarà una novità dedicata alle famiglie. Disney Junior Dream Factory aprirà il 1° luglio, nella nuova sala “Studio D” del Parco Walt Disney Studios. Si tratta di uno spettacolo coinvolgente e colorato di 20 minuti con alcuni dei più famosi Personaggi facenti parte del mondo Disney Junior come Topolino, Minnie e Timon o le stelle nascenti Vampirina e Fancy Nancy Clancy che inviteranno il pubblico a canticchiare divertenti canzoncine.



Le misure di sicurezza - Disneyland Paris continua a impegnarsi per il benessere degli ospiti e dei Cast Members (dipendenti Disney) e per questo ha rivisitato l'esperienza all’interno del Resort mantenendo però la magia ed il divertimento che lo caratterizzano. Gli ingressi giornalieri sono ridotti ed è richiesta la prenotazione obbligatoria della visita tramite una piattaforma online per monitorare il flusso degli ospiti, rispettando così il distanziamento sociale.



