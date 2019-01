Danimarca, vacanze slow tra arte e street food

Dalla sempre splendida Copenaghen alla sorprendente – e in Italia poco conosciuta – Aarhus, città d’arte e di musei ecco un piccolo vademecum per scoprire anche luoghi inediti della nazione nordica, che riserva piacevolissime sorprese anche nel campo della gastronomia: con un occhio al portafoglio.



Copenaghen tra storia e street food – Ci si può unire a una guida locale per un tour gratuito a piedi del centro storico della capitale danese. Esistono diversi itinerari, dalla passeggiata guidata di 3 ore che parte dal Municipio fino al Palazzo Reale Amalienborg ad un giro più breve di 90 minuti da Christianshavn all'ingresso di Christiania. Per una vista spettacolare a 360° sulla città si può salire in cima alla Torre Rotonda, il più antico osservatorio funzionante d'Europa, costruito nel XVII° secolo.



Una Card per 86 siti - Da ricordare che la stragrande maggioranza dei musei in Danimarca si trova nella capitale; per i possessori della Copenhagen Card questa è una buona notizia. La quasi totalità dei musei, infatti, sono compresi nel prezzo della carta cittadina, che in totale dà accesso gratuito a 86 attrazioni, proprio per soddisfare anche i più esigenti amanti dei musei. Per citarne alcuni, la Card comprende: la National Gallery of Denmark, il National Museum, il castello di Rosenborg, la Torre Rotonda, il Louisiana Museum of Modern Art, il Palazzo di Amalienborg, il nuovissimo Museo di arte moderna poco a sud di Copenaghen e molte altre attrazioni.



La patria dello street food di qualità - Reffen, il nuovissimo street-food, è un luogo ideale per poter gustare delle vere prelibatezze mantenendo prezzi da bancarella. The Bridge Street Kitchen, un altro nuovo street food, si trova di fronte a Inderhavsbroen (il ponte) di Nyhavn, vicinissimo all'acqua e riunisce alcuni dei più famosi street food di Copenaghen. Per gli amanti degli spuntini veloci vale la pena sostare al mercato coperto di Torvehallerne, nel quartiere di Nørrebro. Un’altra tappa per chi vuole vivere un’autentica esperienza locale è la Chiesa di Absalon, uno spazio aperto a tutti nella zona di Vesterbrø.



Ostelli per tutti - Gli ostelli danesi sono per tutti, ben lontani, quindi, dalla nostra concezione di ostello della gioventù. Si può scegliere di prenotare una camera privata, camere familiari o dormitori condivisi in base alla disponibilità e al budget. Soggiornare in ostelli ha un prezzo ragionevole, motivo per cui sono ben noti a gruppi, backpackers e viaggiatori che vogliono incontrarsi e interagire con altri turisti durante il loro soggiorno.



Hotel economici e case vacanza - Sono le catene CabInn e Zleep. Ma a Copenaghen ed Aarhus si possono consigliare anche gli hotel Wake Up!. Gli appassionati di design in visita a Copenhagen troveranno una sistemazione ideale alla Steelhouse, in pieno centro. Se si è in compagnia di amici o famigliari affittare una casa per le vacanze che di solito ha da quattro a sei posti letto. Ma si può arrivare anche a 12 posti. I prezzi sono ottimi.



Campeggio - Il campeggio è già una soluzione economica, ma in Danimarca fanno di più: ci sono infatti oltre 1.000 siti per il campeggio in natura (in tenda) sparsi tra fattorie, boschi, college e altri spazi. Molti di questi luoghi offrono rifugi prefabbricati, quindi non è necessario portare la tenda. Una notte in questi campeggi "selvaggi" costa quanto due caffè in Italia e alcuni sono gratuiti.



Bici innanzitutto – In Danimarca il modo migliore per spostarsi è indubbiamente la bicicletta. Apprezzata da tutti, rispettata dalle macchine, la bici è il mezzo di trasporto nazionale, basti pensare che a Copenaghen vi sono più biciclette che automobili. Ci sono moltissime società che le noleggiano e diverse offrono anche un servizio bagagli grazie al quale questi vengono trasportati di destinazione in destinazione, rendendo il viaggio in bicicletta ancor più piacevole e comodo.



Per maggiori informazioni: www.visitdenmark.it