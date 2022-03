Danimarca: luoghi ed eventi da non perdere nel 2022

Grand Départ del Tour de France - Con la capitale Copenaghen in cima alle classifiche delle città bike-friendly e più di 12.000 km di piste ciclabili, la Danimarca è conosciuta per la sua forte cultura ciclistica. A luglio, il paese avrà l'onore di ospitare la partenza della corsa ciclistica più prestigiosa del mondo, il Tour de France. Il Grand Départ avrà luogo nella capitale del ciclismo per eccellenza, Copenaghen. La seconda tappa passerà per Roskilde e Nyborg e la terza tappa andrà da Vejle a Sønderborg. Una grande opportunità per esplorare alcune delle tante meraviglie che la Danimarca ha da offrire.



Nuovi hotel - Grandi novità nel panorama alberghiero di Copenaghen. A marzo la catena Scandic aprirà il suo più grande hotel fino ad oggi, lo Scandic Spectrum, con ristoranti specializzati, uno sky bar e una piscina di 25 metri. A giugno, Scandic Nørreport darà il benvenuto agli ospiti in un accogliente hotel con 100 camere da letto e con una magnifica vista sul centro della città visibile dalla terrazza sul tetto, dallo sky bar e dal ristorante. Il 25Hours Hotel Indre By apre a marzo proprio accanto all'iconica Torre Rotonda. L'hotel offrirà 243 camere, un ristorante, un bar e una pasticceria, tutti situati negli edifici che un tempo ospitavano la facoltà di legge dell'Università di Copenaghen. Nel quartiere di Østerbro, la nuova Villa Canada permetterà agli ospiti di prenotare l'intera ex ambasciata canadese per feste o per un soggiorno di estremo lusso.



Il Design Museum riapre - Il Design Museum Denmark è stato chiuso per un'importante ristrutturazione degli edifici del muse. Dopo due anni il museo accoglierà i visitatori, nel giugno 2022, per un'esperienza nuova e migliore, con nuove mostre e spazi per il pubblico. I vecchi pavimenti del seminterrato sono stati restaurati utilizzando le piastrelle iconiche e i disegni originali del progetto di trasformazione di Kaare Klint del 1920. Anche i frontoni e le decorazioni in pietra arenaria all'esterno dell'edificio saranno riportati al loro antico splendore.



50 anni della regina Margherita II - Il 2022 è un buon anno per un city break in una città degna di una regina. Il 14 gennaio è il giorno del giubileo dei 50 anni di Sua Altezza Reale la Regina Margherita II di Danimarca. Per celebrare i 50 anni della monarca sul trono saranno organizzati diversi eventi nel corso dell’anno.



Il museo della Comunicazione - ENIGMA è un nuovo museo interattivo della comunicazione che aprirà nel quartiere Østerbro di Copenaghen. Il museo nasce dall’ex museo della posta e del telegrafo, che ha chiuso nel 2015. Il nuovo museo racconterà storie del presente e del futuro attraverso temi come la sorveglianza, la comunicazione digitale e le fake news.



Bornholm sempre più vicina - Il più grande traghetto ad alta velocità del mondo, Express 5, porterà i visitatori sull'isola danese di Bornholm, a partire dalla fine del 2022. Il nuovo traghetto, con una capacità di 1.610 passeggeri, è stato concepito con la migliore tecnologia moderna e con una mentalità ecologica. Da non perdere a Bornholm, un soggiorno nella nuova ala ad impatto zero della Green Solution House.



La "regione mondiale dell'artigianato" - L'isola danese di Bornholm, situata nel Mar Baltico, è la prima destinazione europea ad essere votata come World Craft Region. L'isola ha una forte tradizione di arti e mestieri come l'artigianato, la soffiatura del vetro, la lavorazione della ceramica, ed è una delle mete preferite per gli amanti dell'arte. Per sei settimane a settembre e ottobre si possono seguire laboratori creativi e masterclass e vengono allestite diverse mostre a tema sull'isola.



O/Day Festival a Refshaleøen - Vai a ballare dall'alba al tramonto, immergendoti nel meglio di Copenaghen, al primo O/Day Festival, dall’11 al 13 agosto 2022. Per tre giorni, 15.000 persone avranno l'opportunità di lasciarsi andare alla musica elettronica, sperimentare un grande scenario gastronomico e installazioni artistiche uniche. L’ideatore, il birrificio danese ÅBEN, si immagina un festival che riunirà le persone, attraverso nuove esperienze. O si svolge nella vivace Refshaleøen, un’ex area industriale ed ora un luogo culturale alla moda, con ristoranti, bar, aree ricreative, gallerie e musei d'arte. Oltre a questo nuovo festival, il 2022 si preannuncia come l'anno in cui finalmente torneranno molti dei grandi festival, come il Roskilde Festival.



Per maggiori informazioni: www.visitdenmark.it