Croazia d'inverno, otto luoghi imperdibili

Oggi nel Paese si entra dalla Slovenia senza dover mostrare documenti, senza fastidiose file in macchina e l'euro ha sostituito le vecchie corone. Ecco alcuna località veramente imperdibili.



Laghi di Plitvice - Laghi e cascate ghiacciate, sentieri innevati, scene da favola il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, il più famoso parco della Croazia e patrimonio mondiale dell'UNESCO, è imperdibile durante l'inverno. Circondato da fitti boschi di faggio, abeti e abeti rossi, la zona si trasforma veramente in un paese delle meraviglie invernali durante i mesi più freddi, soprattutto quando nevica.



Monte Zavižan - Il monte Zavižan è uno dei luoghi più famosi del Parco Nazionale del Velebit settentrionale si trova a 1.594 m. sul livello del mare e rappresenta un'entusiasmante avventura invernale con panorami mozzafiato sulle isole del Quarnaro e sulla Lika. Si possono praticare molte attività all'aperto, dalle passeggiate sui sentieri escursionistici allo sci e alle racchette da neve.



Castello di Sokolac, Brinje - Il castello di Sokolac sembra uscito da una favola, situato vicino alla città di Brinje nella regione della Lika, è assolutamente da vedere, soprattutto quando è coperto da una spolverata di neve. Fate una passeggiata sul ponte di pietra sul torrente Gate - Jaruga nel centro di Brinje sulla vecchia Jozefinska cesta, una strada storica che ha più di 200 anni.



Dubrovnik - L'inverno è arrivato... e non c'è posto migliore per trascorrerlo che all'Approdo del Re: famosa per il suo ruolo in Game of Thrones, Dubrovnik(Ragusa in italiano) sa come mettere in scena uno spettacolo durante i mesi invernali. Coperta da un piacevole sole, offre una speciale sensazione di piacere nella sua pura bellezza, nel 1979 è stata riconosciuta e protetta dall'UNESCO.



Castello di Trakošćan - Fiabesco, romantico e quasi irreale il Castello di Trakošćan è stupendo tutto l'anno ma sembra particolarmente magico durante l'inverno. Nella regione dello Zagorje vicino a Varaždin, Trakošćan risale al XIII secolo ed è una delle fortificazioni più belle del paese. Arroccato su una collina boscosa a ridosso di un lago in un luogo incantato è perfetto per una gita di un giorno invernale tra silenzio, bellezza e scena da favola.



Zagabria - In inverno la capitale della Croazia si trasforma in un palcoscenico straordinario durante i mesi invernali con alberi scintillanti e l'inebriante profumo del vin brulè che si diffonde nell'aria. Più volte votata per il migliore mercatino di Natale in Europa, Zagabria è davvero una destinazione imbattibile per godere della magia invernale.



Opatija - Incastonata tra le montagne e il mare, Opatija è una perfetta fuga invernale, da cartolina. L'inverno a Opatija è perfetto per conoscere il volto romantico di questa città sulla costa adriatica, per trascorrere il tempo all'aria aperta, di fare lunghe passeggiate tra le bellissime vie ei meravigliosi parchi.



Gorski kotar - Il Gorski Kotar si trova ad appena 30 chilometri dall'Adriatico in una posizione favorevole sull'autostrada che collega la Croazia costiera e quella continentale. Un mondo di foreste, montagne e laghi, lontano dalle mete turistiche, dove si può conversare con la natura, rilassarsi o allenarsi, assaporando le tradizioni di una cucina particolare e tipica di una regione ancora poco conosciuta ma che è una delle più facilmente raggiungibili. La stagione invernale porta con sé le sfide sportive e in tanti giungono per godersi la fresca aria di montagna.



Per maggiori informazioni: www.croazia.hr