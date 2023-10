L'Emilia-Romagna al TTG Travel Experience 2023 di Rimini

L ’Emilia-Romagna torna al “ TTG-Travel Experience” 2023, l a più importante fiera italiana B2B dedicata ai professionisti mondiali del settore turistico, giunta alla 60a edizione - in corso da mercoledì 11 a venerdì 13 ottobre presso il Quartiere Fieristico di Rimini - per promuovere i suoi territori e relativi prodotti di eccellenza.

L’obiettivo è generare nuovi flussi turistici provenienti dai mercati esteri, favorire la destagionalizzazione, nonché l’internazionalizzazione turistica dell’intero territorio regionale, in un’ottica di valorizzazione del Brand Emilia-Romagna. In un’area di 780 mq. (Ingresso Ovest, Pad. A5/C5 – Corsia 1/5 stand 001-035), gli ottanta operatori dell’incoming appartenenti alle tre Destinazioni Turistiche Regionali Visit Emilia, Visit Romagna e Territorio Turistico di Bologna-Modena, insieme a Motor Valley Development (associazione che sostiene e promuove l’anima della “Motor Valley” sui mercati internazionali), presentano e promo-commercializzano agli hosted buyer di TTG nuove proposte di vacanza per l’autunno-inverno 2023 e per il nuovo anno, nelle postazioni “business” riservate agli incontri B2B.

Mercoledì 11 ottobre si è tenuto un Meet & Match al Pad. A6/A7 (ingresso padiglione A6), con speed date non prefissati e riservati ai buyer che, su richiesta, hanno incontrato i seller italiani per individuare e approfondire alcune delle nuove proposte di vacanza.

L’offerta regionale presentata a questa edizione è ricca e articolata, con tutte le novità rispetto ai prodotti Arte & Cultura, Appennino bianco e verde, Natura & Outdoor, Cicloturismo e Sport, Riviera, Wellness, Golf, Motor Valley e Food Valley. L’ampio ventaglio di esperienze spazia dagli itinerari d’arte alla scoperta del ricco Patrimonio culturale regionale e i Siti UNESCO (tra cui spiccano i Portici di Bologna e, new entry, la Vena del Gesso Romagnola), fino alle proposte dedicate agli amanti del benessere, sportivi e cultori dei viaggi slow ed en plein air. Fanno parte di questi ultimi, i 21 Cammini Spirituali e le vie di pellegrinaggio in Emilia-Romagna e le proposte di turismo lento all’interno del Parco del Delta del Po, anch’esso Patrimonio UNESCO.

Il 2024 sarà un anno importante per il cicloturismo, punta di diamante regionale con 9 mila km di tracciati, tra piste ciclabili e sterrati, dieci ciclovie e centinaia di bike hotel, anche in vista dell’atteso Grand Départ del Tour de France, che nel 2024 per la prima volta attraverserà l’Emilia-Romagna con le sue tre tappe iniziali (Firenze -Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino).

Ampio spazio è riservato alle eccellenze della Motor Valley, 150 km fra Parma e la Romagna dove sono nate leggende come Ferrari, Ducati, Maserati, Lamborghini, Dallara e Pagani. Il Distretto oggi conta 4 circuiti internazionali, 7 case costruttrici, 11 musei aziendali, 19 collezioni private e 188 team sportivi tra club e scuderie.

Tra i prodotti turistici, c’è anche la Food Valley d’Italia, con itinerari di scoperta e valorizzazione della cultura enogastronomica regionale. Un territorio che vanta, da Piacenza a Rimini, ben 44 prodotti enogastronomici Dop e Igp, che costituiscono un primato europeo.

Le proposte e gli itinerari di viaggio nel cuore dell’Emilia-Romagna sono promossi nell’Area "Welcome" dello stand anche attraverso cartoguide, depliant e altro materiale istituzionale. Anche quest’anno, la presenza, nello stand, di ledwall, schermi e immagini fotografiche di grande dimensione delle tre Destinazioni Turistiche dell’Emilia-Romagna permettono un “assaggio” delle tante “travel experiences”.