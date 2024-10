Con Ein Prosit i grandi chef si incontrano a Udine

Con quella appena conclusa, Ein Prosit ha raggiunto la sua venticinquesima edizione attestandosi come un appuntamento ormai simbolo dell’enogastronomia in Italia e nel resto del mondo. Per il quinto anno l’evento è svolto non solo nel centro di Udine ma ha coinvolto anche realtà circostanti, con un calendario fitto di appuntamenti alla scoperta del mondo enogastronomico regionale e internazionale. Con l'edizione 2024 si è voluto approfondire l’attuale realtà enogastronomica mondiale, in un connubio e intreccio di proposte mai realizzato prima. Claudio Tognoni, Direttore Consorzio Turistico del Tarvisiano, nonché organizzatore della rassegna, ha spiegato: "Ein Prosit è una manifestazione fatta di persone, ingredienti, curiosità, prodotti e culture che si amalgamano e si uniscono lungo quattro intensi giorni di rassegna che si rivolgono ad appassionati e curiosi, ma anche a chi non si è mai avvicinato a questo mondo".