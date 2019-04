Svizzera: la gastronomia ticinese cambia volto

Lugano è una destinazione decisamente interessante perché, pur mantenendo la sua piacevole ed elegante atmosfera di cittadina lacustre, sta sempre più consolidando anche il suo ruolo di hub finanziaria a livello internazionale; è un perfetto connubio di tradizione e innovazione sotto vari punti di vista, compreso quello culinario. Giovani e talentuosi chef stanno rilanciando la cucina ticinese, rivisitando le ricette classiche in maniera più accattivante, esaltando sempre le materie prime locali, ne è un esempio lo chef Mauro Grandi del The View di Lugano.

Il territorio e la stagionalità sono il punto di partenza per realizzare ricette che si rifanno alla tradizione, ma che trattano gli ingredienti in maniera più attenta, esaltando ogni singolo elemento, anche attraverso metodi di cottura innovativi e delicati. I piatti si vestono di nuove consistenze, sapori più definiti, contrasti negli aromi e nelle temperature, ma soprattutto puntano su materie prime scelte, come il pregiato luccio perca del lago Ceresio, gli aromatici formaggi delle valli circostanti il lago e il rinomato Merlot del Ticino.



Il Merlot è il vitigno più coltivato nel Canton Ticino, tradizionalmente è un “rosso”, ma viene anche vinificato in bianco e nella versione rosé. Il Cantone però vanta anche un vitigno autoctono, quello della Bondola da cui si ottiene un vino rosso strutturato.



Il Canton Ticino offre una realtà enogastronomica tutta da scoprire e da gustare.