Donnavventura Summer Beach: in partenza per Sicilia e Sardegna

Arriveremo a Palermo e subito ci tufferemo nei suoi mercati storici, a partire da quello del Capo e poi Ballarò e Vucciria. Faremo una full immersion nella più genuina ospitalità palermitana, frastornate dalle “abbanniate” dei venditori, che urlano per attirare l’attenzione della gente e avvolte dai profumi delle più succulente specialità culinarie, come il famoso “pane ca meusa”, il pane con la milza o la stigghiola, uno spiedino di interiora di vitello o agnello.

Nel capoluogo riceveremo il benvenuto dalle istituzioni, nelle persone del sindaco e del presidente della Regione e poi andremo alla scoperta delle bellezze storiche e architettoniche della città, dal duomo al teatro Massimo. Lasceremo il capoluogo della Trinacria dirette verso Isola delle Femmine e il suo aspro isolotto, ammantato di leggende; quindi raggiungeremo Mondello che è conosciuta come la spiaggia dei palermitani. Al centro del golfo spicca il Charleston, iconico stabilimento balneare, edificata nel 1913 in stile art Nouveau.



Lasceremo la costa e raggiungeremo un tesoro dell’immediato entroterra, l’ imponente abbazia di Monreale, con i suoi mirabili mosaici bizantini a sfondo dorato, che decorano l’interno della chiesa.



Sarà poi la volta di Santa Flavia e il porto di Porticello e poi punteremo su Cefalù, uno dei borghi più belli d’Italia con l’imponente cattedrale che dall’alto guarda l’intricato dedalo di viuzze che costituiscono il centro abitato. Proseguiremo in direzione est sino a raggiungere Tindari, che vanta un sito archeologico greco-romano di notevole rilievo.



Ultima tappa sarà Milazzo. In posizione suprema rispetto all’abitato si trova l’imponente cittadella fortificata, mirabile esempio di architettura militare. L’appuntamento con la prima puntata di Summer Beach è per domenica 9 giugno alle 13.50 su Rete4.