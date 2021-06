Donnavventura: i wine resort tra le bellezze e i sapori d’Italia

Quando si parla della nostra bella penisola a forma di stivale, l’Italia, si pensa subito alle sue bellezze naturali, ai paesaggi mozzafiato, ma anche al suo mondo enogastronomico, che è tra i più amati. Il turismo rurale e quello enogastronomico sono apprezzati sempre di più e in forte crescita. Del resto, conciliare paesaggio e gusto è un’esperienza che fa bene al corpo e alla mente! Le strutture dove poter godere di questo connubio sono diffuse in tutta Italia ed ognuna di loro, immersa in un contesto paesaggistico diverso, offre un’ospitalità a trecentosessanta gradi.

Partiamo dal nord del nostro meraviglioso paese, in Valpantena nel cuore della Valpollicella. Questo territorio è il tempio dell’Amarone che ne è diventato l’indiscusso simbolo. La tenuta Cà del Moro Wine Reatreat è un’azienda vitivinicola immersa nel verde e circondata dai vigneti; un eco resort ispirato alla natura e al vino. Un rifugio esclusivo con poche camere, frutto di un restauro che esalta la natura rurale del luogo, coniugandola però ad un confort moderno. Qui ci si può concedere il lusso di vivere con lentezza, dimenticando i ritmi della città. Si possono infatti fare escursioni a cavallo nei vigneti e galoppare nei prati che rivestono le colline. L’esperienza che offre è volta a riscoprire e riportare valore ai gesti semplici, la verità dei sapori, profumi e il fascino della natura.

Nella tenuta, oltre alle eleganti suite, c’è anche un’esclusiva tenda in stile safari africano.

Il ristorante accolto dalla struttura vizia gli ospiti con piatti pregni di sapori del luogo, serviti con eleganza e raffinatezza.

Insomma, si tratta di una vera e propria oasi, dove potersi isolare dai ritmi serrati e ritrovare i propri spazi e la propria dimensione.

L’Italia è un Paese dove l’aspetto enogastronomico è parte integrante del patrimonio culturale ed è anche l’immagine del nostro Paese nel mondo. Proprio per questo ovunque si vada lungo il suo territorio, si trovano buon cibo, accoglienza e paesaggi incantevoli. Dirigiamoci ora dall’altro capo della penisola, nel tacco d’Italia: la Puglia.

Siamo nei pressi di Ceglie Messapica, tra la Valle D’Itria e l’alto Salento. È qui che si trova la Masseria Camarda, una tenuta agricola di fine 800 con trulli che un tempo erano stalle ed oggi trasformate in suites. Non mancano peculiarità come la piscina bio, realizzata nel rispetto totale dell’ambiente, immersa in un rigoglioso frutteto.

Perfetto padrone di casa è Cesare Fiorio: grande protagonista del mondo automobilistico e dello sport internazionale. Dopo una carriera trascorsa tra rally, paddock e alta velocità, ha scelto come proprio rifugio la campagna pugliese con i suoi ritmi rilassati, dando vita e forma a questa piccola perla di serenità. Venire a Ceglie Messapica consente di ricercare la semplicità e perché non farlo in questo agriturismo che è anche una azienda agricola dove si produce olio, grano, frutta e verdura.

Il Salento non è famoso solo per il suo sule, lu mare, lu ientu, ma anche per essere disseminato di località straordinarie.

A pochi chilometri da Gallipoli, immersa nelle campagne del Salento, si trova la Tenuta Mosè, un relais di charme dove si respira un’aria d’altri tempi e dove i ritmi che scorrono lenti permettono di assaporare ogni istante della giornata. Una splendida dimora aristocratica del ‘700 che rivive oggi nella veste di un relais di lusso, immerso in diversi ettari di vigneto circondati da alberi di ulivo secolari. Una tenuta dal fascino senza tempo che ospita le eleganti Villa Costa e Villa Caracciolo, avvolte dall’abbraccio di eleganti e curati giardini, e un ristorante dove pesce e prodotti locali vengono cucinati sapientemente.

Da nord a sud il territorio italiano è disseminato di castelli, casali e vecchi borghi, tutti ristrutturati e trasformati in tenute, dove poter godere il relax, gustare ottimo cibo e vino, e dove trovare il tempo da dedicare a se stessi nel migliore dei modi.