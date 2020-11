Donnavventura: i mille volti di Lugano

Lugano, da sempre apprezzata per la sua atmosfera elegante, non è solo una piacevole località lacustre, ma anche una realtà cosmopolita e un polo finanziario di rilievo internazionale. Si sviluppa in una baia sulla riva nord del lago ed è circondata da numerose cime panoramiche come i monti San Salvatore e Brè. La città racchiude in sé anime diverse grazie alla sua collocazione a bordo lago, il clima mite e l’atmosfera elegante e distesa.

I suoi bei palazzi e i suoi parchi fioriti la rendono una meta apprezzata da chi è in cerca di un sofisticato relax. Dietro alla sua bellezza si nasconde una realtà cosmopolita che si è sempre più affermata a livello internazionale, pur mantenendo la sua rassicurante fama di cittadina lacustre.

La sua piazza principale è Piazza della Riforma, con il municipio e i suoi storici caffè e ristoranti, come il mitico Federale nato nel 1870.

Da qui si imbocca la lussuosa via Nassa, la via del passeggio, dove si susseguono gioiellerie prestigiose e boutique di alta moda.

Donnavventura: Lugano, elegante e cosmopolita donnavventura 1 di 10 donnavventura 10 di 10 donnavventura 10 di 10 donnavventura 10 di 10 donnavventura 10 di 10 donnavventura 10 di 10 donnavventura 10 di 10 donnavventura 10 di 10 donnavventura 10 di 10 donnavventura 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una nota colorata viene dipinta su Lugano dal suo parco, il parco Ciani, dove tra aiuole fiorite non manca mai un po’ di musica.



Donnavventura sceglie come campo base l’esclusivo The View, dove ormai è di casa. Dalle linee leggere, sembra appoggiato sulla collina sulla quale si erge. Struttura moderna e raffinata, il The View soddisfa bisogni e sogni dei clienti più esigenti; gli ospiti sono al primo posto. Gettonato il suo ristorante, molto esclusivo, che ospita spesso chef stellati. Un’oasi di pace dove potersi rilassare e prendere del tempo per sé stessi.

Capace di riassumere lo slancio intellettuale di Lugano, è il neo nato LAC, un polo multifunzionale dal design grintoso, focalizzato sulla produzione artistica e l’incontro delle arti a tutto tondo che aspira a diventare uno dei punti di riferimento culturale della Svizzera. Il lago di Lugano è un lago prealpino di origine glaciale; in diversi punti, l’acqua è molto profonda. La sua forma è particolarmente intricata e le sue sponde sono verdi e punteggiate da piccoli centri abitati tutti da scoprire.

Insomma, a Lugano non manca nulla, tra lago e montagna, è una città piena di vita, di cultura e bellezza.