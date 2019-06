Donnavventura Summer Beach: la bellezza della Sardegna del Nord

Raggiungeremo Porto Rotondo, una delle più mondane località della costa, mentre la nostra tappa successiva sarà l’isola di Santa Maria dove si trova una realtà di nicchia, frequentata dal gota internazionale: la Casitta. Da qui sorvoleremo il meraviglioso arcipelago del La Maddalena. Raggiungeremo Caprera con il suo prestigioso Centro Velico e poi, sempre a bordo del nostro catamarano, salperemo alla volta di Porto Rafael. Riprenderemo a navigare dirette verso San Pantaleo, dove visiteremo il laboratorio di un fabbro scultore e poi raggiungeremo la più esclusiva e scintillante località della costa: Porto Cervo. Da qui andremo alla scoperta dell’isola di Mortorio, che ci colpirà per la sua bellezza selvaggia e poi ci incanteremo ammirando il rosa della spiaggia di Budelli.



Ci sarà anche spazio per il folklore locale nella piccola Aggius e, sempre in Alta Gallura, vedremo come si ottiene il sughero. Conosceremo i pastori sardi ed esploreremo gli antichi nuraghi. Dopo questo assaggio di cosa ci riserverà Summer Beach riavvolgiamo il nastro e vediamo da dove siamo, partite ovvero dal porto di Genova, dominato dalla sua Lanterna.

Imbarcheremo la carovana su una nave veloce e poi raggiungeremo la Marina di Costa Corallina, dove ci sarà ad attenderci una barca a vela che ci porterà a Tavolara. L’isola ha la massiccia forma di una muraglia, ma una stretta e piana penisola si diparte dal suo margine nord occidentale e la sua estremità si trasforma in una lingua di sabbia, oltre la quale si trova punta Spalmatore.



Lasciata Tavolara raggiungeremo Porto Rotondo e qui faremo campo base nel prestigioso Sporting club, che ha tra i suoi ospiti tanti personaggi illustri. Curioseremo un po’ in giro, tra la piazzetta e la marina, e conosceremo anche il fondatore di Porto Rotondo, il conte Luigi Donà dalle Rose.



A bordo del nostro catamarano color argento salperemo per andare alla scoperta dell’arcipelago di La Maddalena. La prima isola che toccheremo sarà Santa Maria e poi sarà la volta di La Maddalena stessa, isola che dà il nome all’intero arcipelago.

L’appuntamento con la quarta puntata di Summer Beach è per domenica 30 giugno alle 13.50 su Rete4 .