Donnavventura: da Amburgo alla Danimarca

Tra i suoi quartieri più caratteristici ci sono quello di Speicherstadt, caratterizzato da edifici in mattoni rossi, in stile gotico, e quello di San Pauli, con la famosa via Reeperbahn, in prossimità del porto.

Lasciata Amburgo faremo una breve tappa a Lubecca, per ammirare l’imponente porta Holstentor, simbolo della città, e poi ci imbarcheremo alla volta della Danimarca.

La prima tappa sarà la piccola isola di Bogø e poi, attraversando l’ennesimo ponte di collegamento tra le isole, arriveremo a Møen, dove verremo accolte da uno strepitoso tramonto.

Andremo alla scoperta di Copenaghen, con le belle case colorate che si affacciano sul caratteristico canale di Nyhavn, la lunghissima via pedonale Strøget, e lo storico giardino Tivoli, inaugurato nel lontano 1843. La capitale danese è una delle città più ecologiche al mondo e il suo stile di vita è incentrato su un approccio ecosostenibile, e noi andremo a scoprire il fiore all’occhiello di questa capitale green, il Copenhill. Si tratta di un super termovalorizzatore che è tra i più avanzati e performanti al mondo, sul quale è stato realizzato un impianto sciistico, costituito da tre piste da sci di diversi livelli di difficoltà, due tapis roulant, uno skilift che danno la possibilità di sciare ogni giorno dell’anno. Le donnavventura avranno il privilegio di sciare su questa pista avveniristica in anteprima.

Le inviate sono in viaggio tra Germania e Danimarca.

Lasceremo Copenaghen e raggiungeremo Silkeborg, dove faremo un’escursione in kayak davvero suggestiva, immerse nella bruma mattutina.

Dopo aver visto tanti paesaggi romantici e rilassanti di questa parte di Danimarca, arriverà anche il momento di far scorrere un po’ di adrenalina in corpo e lo faremo con una sfida di go-kart nel circuito di Centeret.

Faremo una breve sosta a Nibe, dove scopriremo i segreti dell’affumicatura del pesce, e poi raggiungeremo la nostra ultima tappa danese: Hirtshals, conosciuta soprattutto per il suo porto, da cui partono navi dirette in Norvegia, Svezia, Islanda e isole Faroe… nostra destinazione imminente.

