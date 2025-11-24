Disneyland Paris: il 29 marzo apre "World of Frozen"

Tra le altre novità, il secondo Parco ex "Walt Disney Studios" prenderà il nome di "Disney Adventure World" quasi raddoppiando la sua superficie
© Ufficio stampa
Disneyland Paris annuncia la data di apertura di "World of Frozen" prevista per il 29 marzo 2026. Questa monumentale reinterpretazione mira a trasportare i visitatori negli universi più amati di Disney, Pixar e Marvel, segnando una nuova era di avventure indimenticabili.
Tra le novità principali troviamo l'apertura di Adventure Way, un maestoso viale principale ricco di intrattenimento, un’attrazione ispirata al film Disney Rapunzel e quattordici nuovi punti di ristoro. Ci sarà inoltre un nuovo lago chiamato Adventure Bay che tutte le sere farà da sfondo ad un inedito spettacolo serale.
Punto focale della trasformazione è l'attesissimo World of Frozen. Il Regno di Arendelle, ricreato a grandezza naturale, includerà: una nuova attrazione per famiglie, uno spettacolo diurno, incontri con le Regine Anna ed Elsa e interazioni con Personaggi iconici tra cui Olaf. L'esperienza sarà completata da una accogliente taverna e boutiques a tema.
Disney Adventure World includerà tre spettacolari aree: "World of Frozen", "Worlds of Pixar" e "Marvel Avengers Campus" a cui si aggiungerà, in un secondo momento, un quarto mondo ispirato al classico film d'animazione Disney, "Il Re Leone".
Il rinnovamento di oltre il 90% dell'offerta del secondo Parco dal 2002 dimostra l'impegno di Disneyland Paris nel continuare a reinventarsi e a migliorare l'esperienza dei suoi visitatori. Spiega Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris: "Il 29 marzo 2026 segnerà un momento storico per Disneyland Paris con la trasformazione del nostro secondo parco in Disney Adventure World e l'apertura della sua spettacolare espansione, incluso World of Frozen. Con questo passo, proseguiamo la trasformazione più ambiziosa della nostra Destinazione. Stiamo superando i limiti dello storytelling per invitare i nostri visitatori a vivere le proprie avventure negli straordinari mondi dei film Disney, Pixar e Marvel. È una nuova era per la principale Destinazione turistica d'Europa, ricca di storie sempre più immersive, emozioni più intense e momenti indimenticabili. Supportato dal nostro piano di investimenti di due miliardi di euro, questo progetto di espansione riflette una visione creativa audace. Tutto ciò è reso possibile dal talento dei Walt Disney Imagineering e dalla passione dei nostri Cast Members, che danno vita alle nostre storie con il loro impegno. Insieme, stiamo reinventando il modo in cui i visitatori vivono gli universi Disney, Pixar e Marvel, per far provare loro quelle emozioni che solo Disney sa evocare".
© Ufficio stampa
All’interno di World of Frozen ogni singolo dettaglio è stato meticolosamente progettato per ricreare le scene e i luoghi iconici del film Disney Frozen, una delle storie più amate. Ad animare il villaggio di Arendelle, ci sarà The Snowflower Festival, uno spettacolo inedito e unico nel suo genere. Dal punto di vista architettonico, i visitatori scopriranno il maestoso Palazzo di Ghiaccio di Elsa, arroccato sulla Montagna del Nord, alta ben 36 metri.
Ai piedi del monte si estende il villaggio di Arendelle, con la sua vivace piazza, gli edifici colorati di ispirazione nordica e specchi d'acqua scintillanti. Gli abitanti del villaggio, accompagnati da una reinterpretazione sinfonica delle canzoni iconiche dei film diffusa in tutta l'area, guideranno gli ospiti verso la Baia di Arendelle, la Fontana dell'Amicizia e il Castello di Arendelle. Anche il paesaggio, ispirato ai panorami scandinavi e arricchito dalla presenza di conifere, betulle e faggi, contribuirà a ricreare l'atmosfera delle ambientazioni dei film d'animazione. Nel cuore del villaggio, sotto la Torre dell’Orologio, l'attrazione Frozen Ever After porterà i visitatori in un emozionante giro in barca, accompagnati da Anna, Elsa e i loro amici. Frozen Ever After sarà dotata di tecnologie all'avanguardia, inclusi Audio-Animatronics di ultima generazione che garantiranno performance incredibilmente realistiche. Numerosi effetti luminosi e sonori, insieme a nuove tecnologie di proiezione immersiva, offriranno un'esperienza visiva ed emotiva mozzafiato.
Cosa fare a Disney Adventure World:
• Visitare Arendelle, incontrare Anna, Elsa e gli abitanti del villaggio, fare un giro in barca
e cantare a squarciagola “Let It Go”;
• Lasciarsi meravigliare dal nuovo spettacolo notturno sul lago;
• Girare a bordo di gondole sotto un cielo illuminato da lanterne nella nuova attrazione ispirata a Rapunzel;
• Deliziare il palato al Regal View Restaurant & Lounge, circondati dalle Principesse
Disney, alcune delle quali appariranno con abiti mai visti prima a Disneyland Paris;
• Scattare un selfie con Spider-Man e interagire con Supereroi Marvel come Thor e Black
Panther al Marvel Avengers Campus;
• Assistere a spettacoli degni dei migliori musical, come TOGETHER: un'Avventura Musicale Pixar o Topolino e il Mago, e produzioni eccezionali come Alice & The Queen Of Hearts: Back To Wonderland;
• Ballare con Minnie e la sua banda musicale, incontrare Topolino nel suo nuovo abito vittoriano e approfittare di un incontro musicale con Rapunzel e Flynn.
Le esperienze a sorpresa a Disney Adventure World:
• Interagire con Rúna, un troll, al Fjord View Shop;
• Inviare una cartolina da Arendelle con i colori dello Snowflower Festival;
• Trascorrere del tempo nella prima lounge situata all’interno di uno dei due Parchi Disney con vista mozzafiato sul lago, presso il Regal View Restaurant & Lounge;
• Accomodarsi su un tappo di champagne gigante, attorno a un'enorme pentola di marmellata, per vivere un'esperienza culinaria unica al Bistrot Chez Rémy.