Disneyland Paris: il 29 marzo apre "World of Frozen"

Il rinnovamento di oltre il 90% dell'offerta del secondo Parco dal 2002 dimostra l'impegno di Disneyland Paris nel continuare a reinventarsi e a migliorare l'esperienza dei suoi visitatori. Spiega Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris: "Il 29 marzo 2026 segnerà un momento storico per Disneyland Paris con la trasformazione del nostro secondo parco in Disney Adventure World e l'apertura della sua spettacolare espansione, incluso World of Frozen. Con questo passo, proseguiamo la trasformazione più ambiziosa della nostra Destinazione. Stiamo superando i limiti dello storytelling per invitare i nostri visitatori a vivere le proprie avventure negli straordinari mondi dei film Disney, Pixar e Marvel. È una nuova era per la principale Destinazione turistica d'Europa, ricca di storie sempre più immersive, emozioni più intense e momenti indimenticabili. Supportato dal nostro piano di investimenti di due miliardi di euro, questo progetto di espansione riflette una visione creativa audace. Tutto ciò è reso possibile dal talento dei Walt Disney Imagineering e dalla passione dei nostri Cast Members, che danno vita alle nostre storie con il loro impegno. Insieme, stiamo reinventando il modo in cui i visitatori vivono gli universi Disney, Pixar e Marvel, per far provare loro quelle emozioni che solo Disney sa evocare".