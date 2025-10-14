A Disneyland Paris torna il Festival di Halloween Disney

HALLOWEEN: I PERSONAGGI DISNEY SCENDONO IN CAMPO! - All’ingresso del Parco Disneyland, gli ospiti sono accolti da zucche sorridenti e simpatici fantasmi. In questa atmosfera esilarante, grandi e piccini si trovano subito faccia a faccia con la spaventosa banda dei Cattivi Disney, tra cui Crudelia De Mon, Malefica, Jafar, la Regina di Cuori e tanti altri. Inoltre, ci si può imbattere in Jack Skellington e Sally, dall’opera di Tim Burton “Nightmare Before Christmas”, e anche in Miguel, il giovane eroe del film “Coco” dei Pixar Animation Studios, pronti a scattare foto ricordo e firmare autografi.

Per tutta la durata de Il Festival di Halloween Disney, la parata Mickey's Halloween Celebration vede sfilare la banda dei Simpatici Malandrini: Pippo, Cip e Ciop e i loro amici, Paperina, Clarabella e Orazio. Al calar della sera, gli ospiti possono assistere per la prima volta a proiezioni a tema Halloween nel cuore di Main Street U.S.A., per vivere un'atmosfera più spaventosa che mai.