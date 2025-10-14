A Disneyland Paris torna il Festival di Halloween Disney

Spettacoli suggestivi, decorazioni e sorprese da brivido per tutta la famiglia
© Ufficio stampa
Personaggi Disney Halloween
Il parco divertimenti Disneyland Paris torna a ospitare il Festival di Halloween Disney che continua fino al prossimo 2 novembre. A disposizione dei visitatori c’è un programma che mescola brividi, risate e sorprese grazie agli incontri con i Cattivi Disney, spettacoli straordinari e attrazioni da brivido. Non mancano leccornie a tema, luci da brivido e tante attrazioni. Inoltre, per rendere tutto ancora più sinistro, al calar della sera Main Street, U.S.A si illumina di proiezioni spettrali.
HALLOWEEN: I PERSONAGGI DISNEY SCENDONO IN CAMPO! - All’ingresso del Parco Disneyland, gli ospiti sono accolti da zucche sorridenti e simpatici fantasmi. In questa atmosfera esilarante, grandi e piccini si trovano subito faccia a faccia con la spaventosa banda dei Cattivi Disney, tra cui Crudelia De Mon, Malefica, Jafar, la Regina di Cuori e tanti altri. Inoltre, ci si può imbattere in Jack Skellington e Sally, dall’opera di Tim Burton “Nightmare Before Christmas”, e anche in Miguel, il giovane eroe del film “Coco” dei Pixar Animation Studios, pronti a scattare foto ricordo e firmare autografi.
Per tutta la durata de Il Festival di Halloween Disney, la parata Mickey's Halloween Celebration vede sfilare la banda dei Simpatici Malandrini: Pippo, Cip e Ciop e i loro amici, Paperina, Clarabella e Orazio. Al calar della sera, gli ospiti possono assistere per la prima volta a proiezioni a tema Halloween nel cuore di Main Street U.S.A., per vivere un'atmosfera più spaventosa che mai.
© Ufficio stampa
ATTRAZIONI DA BRIVIDO PER TUTTI I GUSTI - Disneyland Paris con le sue 53 attrazioni è il luogo perfetto per gli ospiti a caccia di emozioni forti. I più coraggiosi possono addentrarsi a Phantom Manor per un’avventura da brividi, racchiusa in un’atmosfera misteriosa, con fantasmi fosforescenti che banchettano e danzano nella grande sala da pranzo, incuranti dei curiosi. I più intrepidi possono mettere alla prova il loro coraggio nell’attrazione “The Twilight Zone Tower of Terror”, situata nel Parco Walt Disney Studios, immergendosi nelle storie tormentate di spiriti e precipitando da un edificio di 13 piani, mentre vengono proiettati nella quarta dimensione.
IRRESISTIBILI LECCORNIE E GADGET DEDICATI AL FESTIVAL DI HALLOWEEN DISNEY - Lo spirito di Halloween invade anche i menu e i negozi di Disneyland Paris, in cui i visitatori possono gustare nuovi piatti deliziosi ispirati ai Simpatici Malandrini, ai Cattivi Disney e agli Ospiti Misteriosi. Al Boardwalk Candy Palace trovano una selezione di pasticcini stregati, creati appositamente per la stagione. Al Last Chance Cafe, invece, li attendono tre nuovi éclair alla vaniglia, un omaggio ai celebri spiriti di Phantom Manor. In aggiunta, una grande e inedita caccia al tesoro, organizzata da M&M’s®, partner ufficiale di Disneyland Paris, rallegra la giornata: con una mappa creata appositamente per l'occasione e consegnata da alcuni Cast Members (impiegati Disney), i partecipanti possono partire alla ricerca di porte misteriose sparse per tutto il Parco Disneyland nelle quali trovare indizi colorati. Una volta completata la missione, appuntamento al Boardwalk Candy Palace per gustare deliziosi dolcetti di Halloween. Per la prima volta, durante Il Festival di Halloween Disney, il ristorante The Lucky Nugget Saloon si trasformerà nel The Unlucky Nugget Saloon, in un’esperienza inedita, ispirata alla celebre attrazione Phantom Manor, invita gli ospiti a rivivere il luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la festa di matrimonio di Melanie Ravenswood. L'atmosfera è unica, grazie a una scenografia che unisce decorazioni, musica, giochi di luce ed effetti speciali. Il risultato? Un'esperienza intrigante nel cuore di Frontierland.
Le diverse boutique dei Parchi Disney propongono i peluche di Topolino, Minnie e Stitch con i loro costumi halloweeniani, mentre Bob, dal film d'animazione Pixar Monsters & Co., travestito da zucca, fa il suo ingresso nella collezione dei mini-peluche magnetici da spalla. Per quanto riguarda le decorazioni, imperdibile un runner da tavola con i Personaggi Disney nei loro abiti di Halloween, perfetto per merende mostruosamente golose.
© Ufficio stampa
Parata Mickey’s Halloween Celebration
A DISNEYLAND PARIS, IL 31 OTTOBRE IL TRAVESTIMENTO È PER TUTTI, GRANDI E PICCINI! – il giorno di Halloween, 31 ottobre 2025, il Parco Disneyland prolunga il divertimento fino alle 23.00. Streghe, pirati, chi più ne ha più ne metta... Gli ospiti di tutte le età possono sfoggiare tutta la loro creatività per competere con gli abiti dei Cattivi Disney e mimetizzarsi nello scenario da brividi. Al momento della chiusura, prima dello spettacolo serale Disney Tales of Magic c’è A Nightfall with Disney Villains, lo spettacolo che illumina il Castello della Bella Addormentata nel Bosco. Il giorno di Halloween sarà quindi consentito, contrariamente alle consuetudini, indossare un costume a tema: tuttavia Disneyland Paris si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di rifiutare l’uso di determinati costumi, come quelli che coprono completamente il viso e la testa e/o (costumi/accessori/trucchi) che possano urtare la sensibilità dei più giovani e di un pubblico familiare. Lo stesso vale per l’utilizzo di accessori che potrebbero compromettere la sicurezza sulle attrazioni o essere pericolosi per gli altri visitatori (mantelli lunghi, bastoni, armi finte, ecc.). Disneyland Paris si riserva inoltre il diritto di ispezionare visivamente o con l’ausilio di attrezzature specifiche indumenti, cappotti ed effetti personali all’ingresso dei Parchi Disney e al loro interno per motivi di sicurezza, in particolare i costumi che coprono l’intero corpo.