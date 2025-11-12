Disneyland Paris: a Bologna e a Napoli per selezionare collaboratori

Appuntamento il 25 e il 27 novembre alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nell’organico, tra ristorazione, intrattenimento e altro ancora
© Ufficio stampa
Disneyland Paris, prima destinazione turistica europea, sta vivendo un momento importante della sua storia: la trasformazione del Parco "Walt Disney Studios" che cambierà il suo nome in "Disney Adventure World" con l’apertura di "World of Frozen" nel 2026. In vista dell’espansione del Parco Walt Disney Studios, sono previsti ottomila contratti di lavoro in tutta Europa, in particolare nei settori della ristorazione, dell’ospitalità, dei servizi tecnici, dell’orticoltura e della tecnologia dello spettacolo.
In Italia le selezioni si svolgeranno il giorno 25 novembre a Bologna presso l’hotel NH Bologna de la Gare – P.za XX Settembre 2, e il 27 novembre a Napoli presso lo Starhotel Terminus – Piazza Garbaldi 9.
Per candidarsi alle selezioni basta prenotare un colloquio su https://careers.disneylandparis.com/ o incontrare direttamente i nostri selezionatori a Bologna e a Napoli: sono richiesti CV e carta d’identità in corso di validità. L’inizio dei contratti può variare, con la possibilità di entrare a far parte della squadra di Disneyland Paris già dalla stagione natalizia 2025. Inoltre, sono previste sessioni informative dedicate alle professioni tecniche.
I candidati che non possono partecipare alle tappe del Casting Tour hanno la possibilità di candidarsi online tutto l’anno sul sito ufficiale https://careers.disneylandparis.com. Potranno sostenere un colloquio in videoconferenza o partecipare a una sessione di selezione organizzata a Marne-la-Vallée.
Disneyland Paris rinnova costantemente il suo impegno per la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro, offrendo durante tutto l’anno opportunità di stage e tirocini alternati all’interno dei reparti operativi e di supporto. Un’occasione preziosa per i giovani talenti di esplorare il dietro le quinte della prima Destinazione turistica europea e di avviare il proprio percorso professionale in un contesto dinamico e strutturato.
Diventare un Cast Member (impiegato Disney) significa entrare a far parte di una squadra che ha come missione principale quella di sorprendere ogni giorno ospiti provenienti da tutto il mondo. È un’opportunità per coltivare il proprio talento in un ambiente di lavoro inclusivo, accogliente e rispettoso delle unicità di ciascuno. Far parte della squadra di Disneyland Paris è un modo per iniziare un percorso professionale ricco di soddisfazioni.
Gli impiegati di Disneyland Paris hanno anche diversi vantaggi: la possibilità di alloggio, l’accesso ai Parchi Disney e a eventi esclusivi, programmi di formazione, fino a sei settimane di ferie per le posizioni idonee e molto altro ancora.
Per maggiori informazioni: INTL.EMEA.PRESS.ITALY@disney.com