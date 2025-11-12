Disneyland Paris: a Bologna e a Napoli per selezionare collaboratori

Disneyland Paris rinnova costantemente il suo impegno per la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro, offrendo durante tutto l’anno opportunità di stage e tirocini alternati all’interno dei reparti operativi e di supporto. Un’occasione preziosa per i giovani talenti di esplorare il dietro le quinte della prima Destinazione turistica europea e di avviare il proprio percorso professionale in un contesto dinamico e strutturato.