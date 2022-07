Con Traghettilines acquisti un biglietto del traghetto e ricevi un'emozione

Grazie a questa iniziativa, coloro che acquisteranno un biglietto traghetto sul sito www.traghettilines.it per la stagione 2022, potranno beneficiare di sconti speciali per selezionate attività di interesse da sfruttare prima, durante o dopo la propria vacanza e renderla, così, ancora più speciale.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di promuovere questo progetto che ha soddisfatto sia i clienti che le aziende coinvolte negli anni passati, le quali hanno ricevuto un buon ritorno di immagine e vendite” spiega Silvia Cioni, General Manager di Traghettilines "Con una novità però! Abbiamo, infatti, ampliato il bacino di utenza espandendolo a ulteriori località sul territorio nazionale".



Le attività proposte sono varie e diversificate per andare incontro a ogni tipologia di vacanza, da quella all’insegna dell’avventura a quella dedicata al relax, da quella in famiglia a quella di coppia. Parchi tematici, tour guidati, gite e degustazione di prodotti tipici compongono il pacchetto dei coupon riservati agli utenti di Traghettilines.

Molte le aziende rinnovate anche nel 2022 come l’Acquario di Livorno, il Parco Divertimenti MagicLand e Cinecittà & Roma World e altrettante le new entry come il parco tematico Cavallino Matto, AcquaFelix Zoomarine e importanti brand dell’Isola d’Elba.