“Bed & Business”: un progetto editoriale per il turismo

“Self check-in” di Patrizio Donnini Gallo e “I segreti del customer care ” di Gwendoline Brieux sono i primi due volumi della collana “ Bed & Business” (in uscita il 5 novembre), primo progetto editoriale in Italia interamente dedicato al turismo. Quaranta professionisti condividono strumenti e strategie con host, con chi opera nella ricettività extralberghiera e con chi vuole iniziare a farlo per cambiare vita.

Spiega Danilo Beltrante, ideatore del progetto e formatore specializzato nell’ospitalità alternativa: “In questa fase difficile in cui necessariamente il turismo è pressoché fermo è necessario un upgrade in termini di competenze personali perché prima o poi le persone torneranno a viaggiare, ma con modalità diverse ed esigenze diverse dal pre Covid. Farsi trovare pronti è un imperativo. Il mio obiettivo è sempre stato quello di mettere in campo una formazione accessibile a tutti e per questo, dopo l’evento che tengo ogni anno a novembre e la Business School, durante il lockdown è nata l’idea della collana in cui ho coinvolto gli esperti del settore per una panoramica completa delle competenze che sono necessarie per operare professionalmente e, perché no, cambiare vita”.

Gli ultimi dati dell’Enit dicono che l’Italia è sempre al primo posto tra i Paesi più sognati al mondo: anche se in questi mesi i viaggi e gli spostamenti in generale hanno subito un contraccolpo durissimo, il primo settore a ripartire nel campo dell’ospitalità è stato l’extralberghiero. Tutto fa prevedere che questo sarà il trend dei prossimi mesi perché chi viaggia oggi cerca soprattutto sicurezza, spazi ampi, ad uso esclusivo e versatili, per alternare eventualmente relax e lavoro. Per aiutare i professionisti del settore a farsi trovare pronti a queste nuove sfide è nata una collana di manuali rivolti a tutte le persone che a vario titolo sono operative nel settore della cosiddetta ricettività alternativa e che vogliano accrescere le proprie competenze. Tra gli autori esperti, docenti, formatori, coach, professionisti specializzati nelle singole materie trattate ed anche manager delle più grandi aziende italiane del settore che condividono con i lettori la propria storia e suggeriscono quali strumenti sia necessario padroneggiare a prescindere dalla tipologia della struttura ricettiva che si gestisce.

I primi due volumi in uscita dal 5 novembre, on line ed in libreria, sono “Self check-in” di Patrizio Donnini Gallo e “I segreti del customer care” di Gwendoline Brieux, entrambi con focus su alcune automazioni possibili ed auspicabili nell’ospitalità.

“Self check-in” di Patrizio Donnini Gallo, è un manuale pratico per gestire e ottimizzare la libera gestione dell’accoglienza degli ospiti con tanti esempi e consigli da mettere in pratica.

“I segreti del customer care” di Gwendoline Brieux, mostra come il customer care sia fondamentale per ogni struttura extralberghiera per riuscire a creare una relazione duratura e positiva con qualsiasi ospite.