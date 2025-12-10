A Castiglione del Lago le “Luci sul Trasimeno”

Le luci brillano innanzi tutto in acqua, con il grande albero, colossale opera ingegneristica, acceso alle 17.30 del 6 dicembre e ornato da 2.400 luci perimetrali e da 150 lampade interne alimentate da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili al 100%. L’albero conta anche altri numeri considerevoli, come i 1.080 metri di lunghezza, i 50 metri di larghezza, i 7.165 metri di cavo complessivi utilizzati e ben 166 pali portanti su cui è sorretta la struttura. L’ albero è visibile attraversando il “Percorso dell’Albero” e raggiungendo il Belvedere, da dove si può ammirare anche il fantasmagorico “Wonder Show”: stavolta non è solo proiezione di luci e fuochi sulla Rocca del Leone e sul Trasimeno, ma anche narrazione di storie natalizie. Nei pressi, il “Babbo Natale Christmas Garden”, un giardino incantato dove i più piccoli possono incontrare Babbo Natale e i suoi aiutanti; il “Sentiero del Presepe”, ispirato alla ricorrenza degli 800 anni del “Cantico delle Creature”; e l’area denominata “Le dolcezze di Luci sul Trasimeno” dedicata ai momenti più dolci del Natale, con un forte legame al mondo del cioccolato e il pesciolino goloso Ascanio in grande spolvero per la gioia dei bimbi.