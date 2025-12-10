A Castiglione del Lago le “Luci sul Trasimeno”

Un albero da record costruito nelle acque del lago e tante iniziative per la sesta edizione della manifestazione
© Ufficio stampa
Prende il via la sesta edizione della manifestazione “Luci sul Trasimeno”, per un vero “Natale delle Meraviglie”: a Castiglione del Lago sono al via tante attrazioni, novità accattivanti per grandi e piccini, spazi inediti per incontrarsi e conoscere meglio il territorio, un’area tutta per gustare le dolcezze delle feste e il grande albero di Natale, il più grande de mondo costruito in acqua. La manifestazione ha preso il via il 6 dicembre e continua fino al 6 gennaio, per un mese di grande fascino tra luci e profumi, colori e calore, appuntamenti e sapori, mostre e iniziative culturali e di svago.
La campagna di comunicazione e promozionale, grazie anche al sostegno della Regione dell’Umbria, del GAL Trasimeno-Orvietano e di numerose importanti aziende private e accordi con realtà come Federalberghi e UmbriaSì, ha tanto il sapore di una festosa task force per incentivare il turismo delle prossime festività e stabilire nuovi record di presenze. A rendere il borgo lacustre fortemente attrattivo ci pensano poi l’ospitalità dei suoi abitanti, gli sforzi generosi degli oltre cento volontari di “Eventi Castiglione del Lago”, le tante associazioni del territorio e non solo – con “I Borghi più belli d’Italia” in testa – tutti pronti a far brillare le “Luci sul Trasimeno”.
Le luci brillano innanzi tutto in acqua, con il grande albero, colossale opera ingegneristica, acceso alle 17.30 del 6 dicembre e ornato da 2.400 luci perimetrali e da 150 lampade interne alimentate da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili al 100%. L’albero conta anche altri numeri considerevoli, come i 1.080 metri di lunghezza, i 50 metri di larghezza, i 7.165 metri di cavo complessivi utilizzati e ben 166 pali portanti su cui è sorretta la struttura. L’ albero è visibile attraversando il “Percorso dell’Albero” e raggiungendo il Belvedere, da dove si può ammirare anche il fantasmagorico “Wonder Show”: stavolta non è solo proiezione di luci e fuochi sulla Rocca del Leone e sul Trasimeno, ma anche narrazione di storie natalizie. Nei pressi, il “Babbo Natale Christmas Garden”, un giardino incantato dove i più piccoli possono incontrare Babbo Natale e i suoi aiutanti; il “Sentiero del Presepe”, ispirato alla ricorrenza degli 800 anni del “Cantico delle Creature”; e l’area denominata “Le dolcezze di Luci sul Trasimeno” dedicata ai momenti più dolci del Natale, con un forte legame al mondo del cioccolato e il pesciolino goloso Ascanio in grande spolvero per la gioia dei bimbi.
Altra grande novità, il maxi-spazio “Arena Gal”, a cura del Gal Trasimeno-Orvietano, in cui sono protagoniste le eccellenze del territorio con incontri, degustazioni eno-gastronomiche, cooking-show, momenti di svago e specifiche iniziative di spettacolo, letture e intrattenimento per i bambini che in ogni weekend sono accompagnati in giochi e divertimento da simpatici animatori.
La magia di “Luci sul Trasimeno” continua poi nelle vie del centro storico di Castiglione del Lago con tante altre attrazioni e appuntamenti: da “Castiglione del LEGO”, un mondo costruito con i celebri mattoncini, per grandi e piccoli appassionati, al “Ghiaccio Park” con la grande pista di pattinaggio per vivere la gioia del Natale in movimento; dalle “Casette del Natale”, dove artigianato, sapori e tradizioni locali si incontrano, ai vari momenti di socialità previsti di concerto con le associazioni del territorio fino al 6 gennaio.
L’infinità di proposte per tutti i gusti e le età, sostenuta anche dall’Amministrazione comunale e dagli operatori economici che aderiscono al progetto “Impresa Amica” di Confcommercio Trasimeno, punta dunque a rendere Castiglione del Lago un punto di riferimento nel centro Italia per tutto il periodo natalizio. In tal senso va letto l’accordo grazie al quale “Luci sul Trasimeno” entra ufficialmente a far parte del circuito di promozione di Federalberghi Umbria, coinvolgendo oltre 300 strutture ricettive distribuite su tutto il territorio regionale. L’accordo prevede la diffusione dell’evento attraverso l’installazione di totem informativi con l’obiettivo di rafforzare il legame tra ricettività e manifestazioni di rilevanza regionale. Inoltre, sempre grazie al coordinamento di Confcommercio Trasimeno, è stata attivata anche la collaborazione con il tour operator UmbriaSì, partner per la costruzione di pacchetti turistici integrati. Le proposte includono soggiorno in struttura ricettiva, visita all’evento, una cena in ristoranti selezionati del territorio e l’esperienza culturale nel percorso museale di Palazzo della Corgna per offrire ai visitatori un’opportunità completa di destinazione, in cui l’evento diventa il cuore di un soggiorno che unisce cultura, accoglienza, gastronomia e territorio.
Infine, tra le partnership di maggiore rilievo dell’edizione 2025 rientra anche quella con Unicoop Etruria, che assicura una promozione capillare dell’evento nei propri punti vendita presenti in Umbria, Toscana, Lazio e Abruzzo ampliando significativamente la visibilità dell’iniziativa su un bacino interregionale di grande importanza e offrendo un’agevolazione dedicata per l’ingresso all’evento. In tema di agevolazioni, giova ricordare quella confermata per i residenti nel comune castiglionese che quest’anno è estesa a quelli di tutti gli otto comuni del comprensorio del Trasimeno, con la possibilità dunque di avere con un unico biglietto l’ingresso illimitato all’area dell’evento.