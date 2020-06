VacanzeInItalia: 20 destinazioni slow per viaggiare nel Bel Paese 

Saranno vacanze italiane quelle dell’estate 2020. Il turismo di prossimità è il trend di stagione e proprio grazie a questo gli italiani avranno l’occasione di esplorare le innumerevoli bellezze del Bel Paese . Per l’occasione Amazon.it, in collaborazione con Lonely Planet, lancia #VacanzeInItalia, un viaggio alla scoperta e alla riscoperta dello Stivale: un tour in 20 itinerari, uno per regione, alla scoperta delle gemme nascoste di tutta la Penisola, delle sue mete meno conosciute e delle destinazioni più suggestive.

Dai castelli della Valle D’Aosta alle ville palladiane, dal Cilento selvaggio al Barocco siciliano: ognuna di queste mete offre esperienze, sapori, profumi che possono essere esplorati in prima persona, oppure da vivere nel comfort della propria casa grazie ad Amazon.it e alla vetrina dedicata alle eccellenze del Made in Italy. Qui i clienti possono trovare lo stile e la tradizione dell’artigianalità italiana, sinonimo in tutto il mondo di ricercatezza dei materiali, attenzione per i dettagli e creatività, e possono così sostenere le oltre 750 piccole e medie imprese e gli artigiani locali presenti sulla vetrina. Per poter vivere al meglio ogni percorso proposto, infatti, la guida include una selezione di prodotti Made in Italy, tra cui prelibatezze enogastronomiche da ogni regione, ma anche prodotti fatti a mano dagli artigiani italiani disponibili nella vetrina Handmade, innovazioni hi-tech sviluppate dalle startup nella vetrina Amazon Launchpad e prodotti adatti ad ogni tipo di vacanza, incluse quelle con animali al seguito. Tutti i dettagli sugli splendidi itinerari nostrani sono disponibili anche su www.amazon.it/vacanzeinitalia.

Inoltre, in questa estate di road trip all’italiana, per tutelare la sicurezza dei più piccoli, i genitori che preferiscono i viaggi in auto possono usufruire del bonus seggiolino per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono idonei su Amazon.it.

Per ricevere a casa (o già in vacanza) tutto ciò di cui hanno bisogno, i clienti Prime possono usufruire di spedizioni illimitate e senza costi aggiuntivi in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti e di spedizioni in 2 o 3 giorni su molti altri milioni.

L’intrattenimento viaggia con i clienti Prime grazie allo streaming illimitato di film e serie TV con Prime Video, ma anche grazie alla selezione di oltre 2 milioni di brani con Prime Music, ai moltissimi eBook disponibili su Prime Reading e al gaming di Twitch Prime. E grazie all’accesso ad Amazon Photos i clienti Prime possono usufruire di spazio di archiviazione illimitato per le proprie foto, per conservare per sempre i ricordi dei propri viaggi.

Infine, tutti coloro i quali desiderano ricevere la crema solare direttamente nella località di villeggiatura, per chi ha dimenticato a casa il caricabatterie o per chi vuole viaggiare leggero e trovare i prodotti per la vacanza già a destinazione, Amazon.it rende disponibili i punti di ritiro: sono oltre 10.000 gli Amazon Counter (uffici postali, librerie Giunti al Punto, bar, edicole, tabaccai e altri punti vendita) e gli Amazon Locker in tutta Italia dove è possibile far recapitare i propri ordini.