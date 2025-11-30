“UMBRE Best Experience 2025”: premiate le migliori esperienze turistiche del territorio

I FINALISTI. Per ogni categoria del Premio ci sono stati tre classificati e, fra questi, sono stati scelti i vincitori. Per la categoria Heritage, oltre all’esperienza vincitrice, si sono classificate “Nera e Velino” dell’artista Alberto Spina e “Nonno Andrea virtuale – La voce della terra umbra” dell’azienda agricola Medei Marco; per la categoria Food & Wine si sono inoltre classificate “Birre del Trasimeno” di Giardini Spa e “Dal campo alla tavola” dell’azienda agricola Bittarelli; per la categoria Emotion, oltre a quella vincitrice, si sono classificate “Eremito Experience” di Eremito Srl e “Made in Gubbio” di Land di Latini Nancy; per la categoria Nature si sono inoltre classificate le esperienze “Granfondo del Montefeltro” di GAU - Gubbio Alta Umbria e “Oltre l’e-bike” dell’Associazione VI.VA.