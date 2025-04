"Vorrei estirpare la voglia di alcol come un neo, cavarla come un dente del giudizio in cambio di una cicatrice. Quella brama, quel fuoco che brucia, quella passione. Ma non è così. Serve forza, serve amore, tanto amore per se stessi, perché se devo piacere a qualcuno devo prima piacere a me stessa", racconta Jane Alexander.