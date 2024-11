Video di programmi Mediaset diffusi illecitamente online: Cloudflare condannata

Sulla base delle analisi tecnico-informatiche è emerso che, grazie ai servizi forniti da Cloudflare, il sito GuardaSerie ha potuto cambiare nel tempo decine di estensioni del nome a dominio per aggirare controlli e sanzioni AGCom, impedendo l’identificazione dei portali e dei luoghi in cui operano i server pirata. Ha inoltre collaborato attivamente alla realizzazione di un catalogo indicizzato di prodotti audiovisivi piratati per favorirne il download o lo streaming.