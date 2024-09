Ruzgar Aksoy di "Endless Love" sul personaggio di Tarik: "Lo vorrei odiare non riesco fino in fondo"

Ospite a "Verissimo", Ruzgar Aksoy che interpreta Tarik nella serie turca "Endless Love" si racconta per la prima volta. L'attore confida di essersi affezionato molto al suo personaggio, il fratello di Kemal che lo tradisce diventando il braccio destro del suo nemico giurato Emir. "Tarik in un primo momento lo vorresti odiare ma poi non riesci a farlo fino in fondo", ammette Aksoy. "Mi piace interpretare ruoli complessi e i protagonisti di solito non offrono molte sfaccettature da vivere", afferma l'attore che poi aggiunge: "Mi piace entrare nelle profondità di un personaggio e scoprire quali conflitti vive dentro di sè, quali sono le motivazioni che lo portano a sbagliare".