"Io Canto Generation", un finale da ascolti record

Ampiamente soddisfatto Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Un insuperabile Gerry Scotti, in conduzione. Roberto Cenci a curare regia e direzione artistica. Una grande orchestra, diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle. Un parterre di giurati e capo-squadra di primissimo livello. Ventiquattro sorprendenti talenti, tra i dieci e i quindici anni, come protagonisti. Le premesse per confezionare uno show elegante e ricco di emozioni, c’erano tutte. E “Io Canto Generation” non ha tradito le attese, accompagnando il pubblico di Canale 5 per sei bellissime serate, splendidamente realizzate".