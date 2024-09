Hollywood, Batman è il primo supereroe a ricevere la stella sulla Walk of Fame

Anche Batman è sulla Walk of Fame di Hollywood: mai finora questa celebre mattonella era stata dedicata a un supereroe. Sono stati celebrati non solo attori, registi, musicisti e star in carne ed ossa ma anche personaggi di fantasia: Topolino è stato il primo a ricevere una stella, nel 1978. Ma oltre non si era mai andati. Almeno fino al 26 settembre, quando la stella n. 2.790 sul marciapiede più famoso di Los Angeles è andata all'uomo pipistrello che ha ricevuto l'onorificenza nella categoria Motion Pictures.