X down, il social di Elon Musk bloccato per alcune ore

X, il social di Elon Musk prima noto come Twitter, è rimasto bloccato per diverse ore nella mattinata di lunedì. Migliaia le segnalazioni di utenti che non riuscivano ad accedere alla piattaforma né ai loro profili. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato ai problemi per l'applicazione, che in tarda mattina ha comunque ripreso a funzionare.