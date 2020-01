WhatsApp fuori uso in molti Paesi: impossibile mandare video e audio

Impossibile mandare video e audio via WhatsApp. Da qualche ora è scattato l'allarme in alcuni Paesi, tra i quali anche quelli dell'Europa occidentale, Italia compresa. E su Twitter l'hashtag #WhatsAppDown è al momento la prima nel nostro Paese. Tutto regolare per testi e foto. Lo stesso disagio è stato segnalato anche nel Golfo Persico, in India e in Cina.